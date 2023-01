Szef dyplomacji UE: mam nadzieję, że RPA użyje swoich dobrych relacji z Rosją i skłoni ją do zakończenia wojny z Ukrainą

Mam nadzieję, że Republika Południowej Afryki, która jest ważnym partnerem w opartej na zasadach współpracy międzynarodowej, wykorzysta swoje dobre relacje z Rosją, by skłonić ją do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podczas piątkowej wizyty w RPA

"Unia Europejska nie prosi RPA o to, by opowiadała się po którejś ze stron, namawiamy jedynie państwa świata by przestrzegały Karty Narodów Zjednoczonych" - zaznaczył Borrell przed rozpoczęciem spotkania z minister spraw zagranicznych RPA Naledi Pandor.

"W dążeniu do pokoju swoją rolę do odegrania ma nie tylko RPA i państwa afrykańskie" - mówiła z kolei szefowa południowoafrykańskiej dyplomacji.

Wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych wraz z kilkoma unijnymi komisarzami bierze udział w 15. południowoafrykańsko-unijnych konsultacjach na poziomie ministerialnym.

RPA twierdzi, że zachowuje neutralność w sprawie wojny w Ukrainie i wstrzymywała się od głosowania w ONZ nad rezolucjami potępiającymi rosyjską agresję. Prezydent Cyril Ramaphosa oferował również mediację w rozmowach między Kijowem i Moskwą.

RPA ma jednak bliskie powiązania z Rosją, która wspierała rządzący krajem Afrykański Kongres Narodowy w jego walce przeciwko apartheidowi - przypomina agencja Reutera. Dodaje, że mimo nieznacznej wymiany handlowej, oba kraje łączy wizja "wielobiegunowego" ładu międzynarodowego, w którym władza jest bardziej rozproszona i nie koncentruje się w USA, które - zdaniem Moskwy, Pekinu i Pretorii - zdominowały światową politykę.

W poniedziałek w RPA złożył wizytę rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Między 17 a 27 lutego u wschodnich wybrzeży RPA mają się odbyć wspólne manewry południowoafrykańskiej, rosyjskiej i chińskiej marynarki wojennej.

RPA początkowo wzywała Rosję do jednostronnego odwrotu z Ukrainy, ale obecnie wycofała się z tego stanowiska, biorąc pod uwagę "masowe dostawy broni i wszystko to, co się stało" - mówiła w poniedziałek Pandor.

Szefowa południowoafrykańskiej dyplomacji zaznaczyła, że RPA nie stanie po żadnej ze stron konfliktu i oskarżyła jednocześnie Zachód o potępianie Rosji przy równoczesnym ignorowaniu spraw takich jak izraelska okupacji terytoriów palestyńskich - relacjonuje Reuters.

Pandor zapewniła także, że "RPA konsekwentnie wyraża gotowość do wspierania pokojowych rozwiązań konfliktów w Afryce i na całym świecie".