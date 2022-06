Szef dyplomacji UE: musimy być przygotowani na użycie przez Rosję dostaw gazu jako broni

Unia Europejska musi być przygotowana na użycie przez Rosję dostaw gazu jako broni - powiedział w czwartek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przed szczytem unijnych przywódców w Brukseli.

"Nie wydaje mi się, że (Rosjanie) odetną cały gaz z dnia na dzień. Zwłaszcza, że zbliża się lato i w tym czasie nie jest to strategiczna broń. Ale zima może być trudna. I musimy być przygotowani w Europie na każde użycie gazu jako broni. (Rosjanie) używają przecież pszenicy jako broni" - powiedział Borrell.

"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni konsekwencjami wojny. Z powodu cen żywności i jej braku. Obawiamy się, że Rosja próbuje wywołać głód. Wiele krajów jest uzależnionych od jej pszenicy i ukraińskiego eksportu, który blokuje. Wspieramy wysiłki ONZ mające na celu odblokowanie ukraińskich portów i przyglądamy się naszym sankcjom, żeby upewnić się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by eksport żywności i nawozów z Rosji mógł odbywać się bez przeszkód. Mimo to ceny rosną nawet o 60 proc. Bez wątpienia spowoduje to ogromne problemy w wielu krajach Afryki. Staramy się je wspierać, jak tylko możemy" - dodał szef unijnej dyplomacji.

Dopytywany o sytuację obwodu kaliningradzkiego, Hiszpan podkreślił, że nie ma mowy o blokadzie tej rosyjskiej eksklawy.

"Władze Litwy wdrażają wytyczne Komisji, zgodnie z przyjętymi środkami ograniczającymi. Prowadzimy kontrole, które mają na celu zapobieżenie obchodzeniu sankcji, a jedocześnie nie wstrzymują ruchu (...). Ujawnimy te wytyczne, żeby udowodnić, że nie chcemy blokować ruchu między Rosją a obwodem kaliningradzkim" - zapowiedział Borrell.

Czwarty pakiet sankcji UE, przyjęty 15 marca br., wprowadził ograniczenia m.in. na eksport rosyjskiej stali. Zaczął on obowiązywać 18 czerwca i objął m.in. tranzyt kolejowy przez Litwę między Kaliningradem i pozostałymi częściami Rosji.

MSZ Rosji w poniedziałek zażądało od Litwy natychmiastowego zniesienia "wrogich restrykcji" i zastrzegło sobie prawo "do podjęcia działań w celu ochrony swoich interesów narodowych".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz