Szef dyplomacji UE: nie oczekuję dziś przełomu w sprawie umowy handlowej z blokiem Mercosur

Nie oczekuję przełomu ws. umowy handlowej z południowoamerykańskim blokiem gospodarczym Mercosur - oznajmił w poniedziałek Wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell przed rozpoczęciem dwudniowego szczytu UE-CELAC (Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów) w Brukseli.

"Nie spodziewam się wielkiego przełomu, ale oczekuję wyrażenia woli dalszej ciężkiej pracy nad tym, aby osiągnąć porozumienie przed końcem roku" - powiedział Borrell dziennikarzom, którzy dopytywali go o relacje z Mercosurem.

Mercosur (Mercado Comun del Sur - Wspólny Rynek Południa) jest międzynarodową organizacją gospodarczą powołaną do życia w roku 1991. Stali członkowie organizacji to Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. Negocjacje umowy handlowej między UE a Mercosur zakończyły się w 2019 roku, jednak strona unijna uzależnia jej podpisanie od zgody czterech państw południowoamerykańskich na daleko idące zobowiązania w zakresie ochrony środowiska.

Szef unijnej dyplomacji zaznaczył, że spodziewa się, że szczyt UE-CELAC będzie sukcesem.

"Razem liczymy 1 mld ludzi, 60 krajów. Myślę, że to będzie sukces sam w sobie. Ale to spotkanie to coś więcej niż spotkanie, to punkt wyjścia do nowej relacji między Unią Europejską a Ameryką Łacińską i Karaibami. Łączy nas kultura, historia. Jesteśmy naturalnymi sojusznikami, ale powinniśmy być czymś więcej niż rezultatem historii. Powinniśmy być rezultatem politycznej woli, by wspólnie pracować" - zaznaczył.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz