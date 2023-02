Szef dyplomacji UE wzywa Danię i Holandię, by nie wycofywały się z decyzji o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard 2

Dania i Holandia powinny dołączyć m.in. do Niemiec i podtrzymać swoje zapewnienia, że dostarczą Ukrainie czołgi Leopard 2 - oznajmił w środę szef dyplomacji UE Josep Borrell, odnosząc się do medialnych doniesień, że duńskie i holenderskie władze wycofały się z dotychczasowych zapowiedzi i nie przekażą Leopardów Kijowowi.

"Państwa (UE) muszą dostarczyć (Ukrainie) jak najwięcej czołgów i (uczynić to) jak najszybciej. Byłoby czymś bardzo rozczarowującym, gdyby po tak długim wskazywaniu palcem na Niemcy, że (jakoby) nic nie robią, te kraje same teraz nie podjęły (odpowiednich) działań. (...) Wiem, że w armiach państw UE są setki czołgów. Niektóre z nich trzeba odnowić. Należy to jednak zrobić i to szybko, ponieważ wiosną będzie już za późno" - powiedział Borrell w rozmowie z niemiecką stacją telewizyjną Phoenix. Słowa polityka przytoczyła również agencja Reutera.

W odpowiedzi rzeczniczka resortu obrony Holandii Sascha Louwhoff wyjaśniła, że rząd w Hadze nie posiada czołgów Leopard 2, lecz jedynie dzierżawi je od Niemiec. Dlatego, jak zapewniła, Holandia nie będzie oponować, jeśli Berlin zdecyduje się przekazać te pojazdy Ukrainie.

"Jeśli Niemcy zdecydowałyby się wysłać czołgi z naszego dwunarodowego (niemiecko-holenderskiego - PAP) batalionu, nie sprzeciwilibyśmy się temu. Postąpimy podobnie również wówczas, gdy Niemcy zdecydują się dostarczyć (te maszyny) w późniejszym terminie" - powiadomiła Louwhoff w rozmowie z Reutersem.

Szef Pentagonu Lloyd Austin oznajmił we wtorek, że osiem państw, w tym m.in. Polska, Dania i Holandia, zamierza przekazać Ukrainie czołgi niemieckiej produkcji Leopard 2 - poinformował portal Ukrainska Prawda z Brukseli, gdzie odbyło się kolejne posiedzenie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy w tzw. formacie Ramstein.

W środę niemiecki dziennik "Welt" poinformował, że duńskie i holenderskie władze jednak wycofały się ze swoich zapowiedzi.

Pod koniec stycznia Niemcy zadeklarowały przekazanie Ukrainie swoich czołgów Leopard 2, a także zgodziły się na dostarczenie takich pojazdów przez inne państwa. Jak oznajmiło ministerstwo obrony w Berlinie, Polska ma być państwem wiodącym wśród krajów przekazujących czołgi Leopard 2A4. Wielka Brytania do marca ofiaruje Ukrainie pojazdy Challenger 2, natomiast we Francji trwa dyskusja na temat wsparcia Kijowa czołgami Leclerc. Polska postanowiła przekazać Ukrainie także kolejnych 60 czołgów z rodziny T-72, w tym 30 PT-91 Twardy.