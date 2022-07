Szef dyplomacji Watykanu: nie ma jeszcze konkretnych decyzji w sprawie ewentualnej podróży papieża na Ukrainę

Nie zapadły jeszcze żadne konkretne decyzje w sprawie ewentualnej podróży papieża Franciszka na Ukrainę - powiedział PAP szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher w piątek podczas papieskiej podróży po Kanadzie.

Pytany o to, czy sierpień jest nadal rozważanym terminem wizyty papieża w Kijowie, odparł, ze decyzje powinny zapaść w przyszłym miesiącu po planowanym spotkaniu Franciszka z ambasadorem Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrijem Juraszem. Ostateczna decyzja, dodał, należy do papieża.

Na pytanie PAP o to, czy Franciszek poleci najpierw do Polski, a stamtąd ruszy pociągiem do Kijowa, wyjaśnił, że nie ma jeszcze decyzji, z jakiego kraju udałby się w kierunku Ukrainy. W tym kontekście przypomniał, że na Ukrainę można też dostać się z Rumunii. Ponownie podkreślił, że w tej sprawie nie podjęto jeszcze decyzji.

Abp Gallagher zaznaczył , że nie wiadomo jeszcze nic w sprawie obecności dziennikarzy w czasie tej podróży. Nie wykluczył, że będzie to tylko niewielka grupa wysłanników mediów watykańskich i ukraińskich.

Zdaniem szefa watykańskiej dyplomacji do podróży może też dojść później , we wrześniu lub październiku.

Abp Gallagher potwierdził, że we wrześniu papież uda się do Kazachstanu. Być może spotka się tam z patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem.

Z pokładu papieskiego samolotu Sylwia Wysocka