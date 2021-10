Szef dyplomacji Węgier: trzeba pomóc krajom sąsiadującym z Afganistanem

Krajom sąsiadującym z Afganistanem trzeba zapewnić pomoc w ochronie granic – podkreślił w środę szef dyplomacji Węgier Peter Szijjarto podczas wizyty w Tadżykistanie. Jego wypowiedzi zacytowała agencja MTI.

"Byłoby dobrze porzucić wreszcie pouczające bajki o prawach człowieka i zapewnić krajom sąsiadującym z Afganistanem rzeczywistą pomoc, aby mogły ochronić swoje granice" - oświadczył Szijjarto.

Wyraził przekonanie, że bezpieczeństwo Europy zaczyna się dziś w Azji Środkowej, gdyż codziennie Afganistan opuszcza 30-35 tys. migrantów i jeśli kraje regionu otworzą swe granice, by ich przepuścić, Europie będzie grozić nawet większa fala migracyjna niż w 2015 r.

"Proponujemy, by Unia Europejska co najmniej podwoiła sumę 20 mln euro, jaką dotąd przeznaczyła na ten cel, i by wsparcie to jak najszybciej zostało przekazane krajom regionu" - oświadczył Szijjarto.

Zaznaczył, że granica Tadżykistanu z Afganistanem liczy 1344 km. "Możemy być wdzięczni Tadżykom, że mimo presji ze strony międzynarodowych organizacji i rozmaitych organizacji pozarządowych utrzymują tę granicę zamkniętą. Gdyby nie to, kilkaset tysięcy migrantów już pukałoby na południowobałkańskim szlaku do południowej granicy Węgier" - oświadczył.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska