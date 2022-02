Szef dyplomacji: Węgry są gotowe do dalszej wspólnej pracy z Niemcami

Węgry są gotowe do dalszych trzydziestu lat wspólnej pracy z Niemcami – oświadczył w niedzielę szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto, podkreślając, że w przyjaźni jest naturalne, gdy „o niektórych sprawach myślimy inaczej”.

Z okazji 30. rocznicy podpisania węgiersko-niemieckiego porozumienia o przyjaźni Szijjarto wystosował list do szefowej niemieckiej dyplomacji Annaleny Baerbock, w którym podkreślił, że Unia Europejska stoi przed ogromnymi wyzwaniami i nigdy jeszcze tak bardzo nie było potrzeba jej siły i zdolności do działania. "Węgiersko-niemiecki wkład w to dzieło jest czymś więcej niż zwykłą sumą poszczególnych obszarów polityki sektorowej" - zaznaczył w liście zamieszczonym na Facebooku.

Szijjarto podkreślił, że to, iż dwa kraje nie zawsze myślą podobnie o tym, "co dalej?", nie stanowi problemu, ponieważ są suwerennymi państwami, a UE jest wyjątkową wspólnotą suwerennych państw.

"Polityczne i społeczne spory wynikające z różnych tożsamości i dziedzictw europejskich - czy to, jeśli chodzi o wizję przyszłości unii, czy też społeczeństw państw członkowskich - nie mogą mieć innych ram jak dialog oparty o wzajemny szacunek i traktaty europejskie" - zaznaczył.

Wskazał, że Węgry obstają przy przestrzeganiu obowiązujących traktatów, a jednocześnie uważają, że trzeba zapobiec ukradkowemu przesuwaniu kompetencji i zawłaszczaniu "szarych stref".

Wyraził przekonanie, że jest kilka tematów dotyczących przyszłości, gdzie wspólnym posłannictwem może być nie pokonanie drugiej strony, tylko poznanie i respektowanie stanowisk oraz zapewnienie funkcjonowania różnych modeli.

"Do tej kategorii należą niewątpliwie wizja społecznej przyszłości, w tym kwestia migracji, a także rodzina, stosunki między rodzicami i dziećmi" - ocenił, podkreślając, że w tych sferach narodowe przepisy nie powinny przekraczać granic kraju i nie należy próbować wciągać w ich ustalanie instytucji unijnych.

"Pokojowe współistnienie obok siebie różnych modeli społecznych i utrzymywanie sporów tej natury w odpowiednich karbach ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia jedności Unii Europejskiej" - zaznaczył Szijjarto.

Nawiązując do doświadczeń z czasów komunizmu minister podkreślił, że na Węgrzech zakorzenił się "zdecydowany sprzeciw wobec represyjnych modeli politycznych i kulturalnych", po przezwyciężeniu których Węgrzy sami stworzyli na fundamencie swego dziedzictwa konstytucyjnego ramy niezbędne dla rozkwitnięcia demokracji.

"Daje nam to silny mandat do tego, by ruszyć z martwego punktu prowadzące do wewnętrznego podziału UE straszliwe spory, które opierają się na piętnowaniu i pouczaniu. Do tego mogą być zdolne tylko państwa członkowskie tworzące Unię Europejską, nie zaś unijne instytucje, i powinniśmy odegrać z tym ważną rolę" - oświadczył węgierski minister.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska