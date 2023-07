Szef Eurojust w Hadze: nie chcemy czekać do końca wojny Rosji przeciwko Ukrainie, już dziś opracowujemy dowody zbrodni

Nie chcemy czekać do końca wojny Rosji przeciwko Ukrainie, już dziś opracowujemy dowody popełnionych zbrodni - oświadczył w poniedziałek na konferencji prasowej inaugurującej działalność Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie (ICPA) Ladislav Hamran, przewodniczący unijnej agencji o charakterze prokuratorskim Eurojust.

Na konferencji prasowej w siedzibie Eurojust w Hadze byli także komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders, prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin, prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze Karim Khan oraz asystent prokuratora generalnego USA Kenneth Polite.

Nowo utworzone Centrum zapewni wsparcie i koordynację przy prowadzeniu trwających i przyszłych dochodzeń w sprawie zbrodni agresji oraz ułatwi wymianę i analizę materiału dowodowego zebranego od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stworzone zostaną także bazy danych, a w efekcie wszystkich tych działań ma zostać umożliwione wymierzenie sprawiedliwości winnym zbrodni.

"Szczególnie w czasach, gdy zasady (prawa międzynarodowego) są zażarcie kwestionowane, jesteśmy zobowiązani, by stać u boku Ukrainy tak długo, jak to konieczne" - oświadczył w swojej wypowiedzi Reynders.

Unijny komisarz zwrócił uwagę na to, że Eurojust obecnie już pracuje nad śledztwami wraz z Ukrainą, Litwą i Polską, do których następnie dołączyły Estonia, Łotwa, Słowacja i Rumunia w ramach JIT, międzynarodowego zespołu śledczego ds. zbrodni wojennych popełnianych przez Rosjan na Ukrainie. JIT utworzono już w marcu 2022 roku; współpracuje z nim także MTK oraz prokuratura amerykańska.

"Od samego początku wojny staliśmy na pierwszej linii wysiłków na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności (zbrodniarzy). Następnym ważnym krokiem na naszej drodze jest stworzenie ICPA, które stanowi bezprecedensową, unikalną platformę współpracy międzynarodowej" - skomentował Hamran, przewodniczący Eurojust.

Jak przekazał, głównym celem ICPA jest zabezpieczenie ważnych dowodów i rozpoczęcie śledztw. "Nie chcemy czekać aż do końca konfliktu. Scentralizujemy już dostępne dowody, przeanalizujemy je, określimy luki dzięki pracy naszych ekspertów, przetłumaczymy materiały dowodowe na ukraiński i na angielski, aby zapewnić możliwość ich wykorzystania przez różne krajowe jurysdykcje" - dodał Hamran.

Prokurator generalny Ukrainy Kostin stwierdził, że inauguracja ICPA to "historyczna chwila, moment definiujący epokę, gdy cywilizowany świat nie tylko wyraża słownie, ale także pokazuje poprzez konkretne działania, że pociągnięcie do odpowiedzialności (sprawców) jest tym, co liczy się najbardziej". Kostin uznał zbrodnię agresji za "grzech pierworodny", ale wśród zbrodni, jakie będą badane w ramach ICPA wymienił morderstwa cywilów, przemoc seksualną, tortury, przymusowe wysiedlania cywilów, w tym dzieci, czy grabieże.

"Nie może zapanować pokój, dopóki ręka sprawiedliwości nie dosięgnie wszystkich planistów, wszystkich architektów tej zbrodni" - zapewnił Kostin.

Prokurator MTK Khan podkreślił, że we współczesnym świecie prawo jest wdrażane "nieidealnie", jednak inicjatywa ICPA dowodzi, że nadszedł moment przebudzenia, dzięki któremu "możemy zapewnić, że poradzimy sobie lepiej".

"To początek procesu, wymaga on wysiłku, ale ma znaczenie. Najważniejsze jest dla nas obecnie, aby zapewnić, że kiedy wyłączone zostaną mikrofony nie odwrócimy się od naszych fundamentalnych obowiązków" - dodał Khan.

Podobnie wypowiedział się amerykański prokurator Polite, który stwierdził, że ICPA to najnowszy element innych międzynarodowych działań na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zbrodni dokonanych w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Dziś honorujemy powstanie ICPA, jutro podwiniemy rękawy i weźmiemy się do pracy, a pojutrze wymierzymy sprawiedliwość" - oświadczył Polite.