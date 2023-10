Szef firmy produkującej Bayraktary przekaże Strefie Gazy 10 mln dol. darowizny

Selcuk Bayraktar, szef zarządu tureckiej firmy produkującej m.in. drony bojowe Bayraktar TB2, przekaże Strefie Gazy darowiznę wartą 10 mln dolarów - poinformował w piątek dziennik "Daily Sabah".

W komentarzu opublikowanym na platformie X (niedawnym Twitterze) Bayraktar skrytykował "bezpardonowe ataki Izraela, popełniającego w Gazie zbrodnie wojenne".

"To straszna hipokryzja; naród, budujący swoją tożsamość na walce z ludobójstwem, sam ucieka się dziś do ludobójstwa" - oznajmił turecki przedsiębiorca. "Milczenie oznacza współudział" - dodał, wzywając społeczność międzynarodową do działań na rzecz deeskalacji napięć na Bliskim Wschodzie.

Recep Tayyip Erdogan, prezydent Turcji i teść Selcuka Bayraktara, oskarżył w środę Izrael o ostrzał placówki medycznej w Gazie, który nazwał "przykładem braku ludzkich wartości". W Turcji ogłoszono trzydniową żałobę w związku ze śmiercią setek cywilów, którzy zginęli w ataku na szpital Al-Ahli. Izraelska armia powiadomiła, że - w jej ocenie - eksplozję spowodowała wadliwa rakieta, wystrzelona przez organizację terrorystyczną Palestyński Islamski Dżihad. Władze palestyńskie oskarżyły o tę zbrodnię Tel Awiw.

Wojnę w Izraelu i Strefie Gazy rozpoczął atak terrorystyczny palestyńskiego Hamasu, który 7 października wdarł się na terytorium Izraela, mordując mieszkańców przygranicznych miasteczek i porywając około 200 osób do kontrolowanej przez siebie Strefy Gazy.

Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy podało w piątek, że w wyniku izraelskich ostrzałów zginęło co najmniej 4137 Palestyńczyków, a 13 tys. zostało rannych. W atakach Hamasu na Izrael śmierć poniosło ponad 1,4 tys. osób.