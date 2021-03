Szef Izby Handlowej: Polska potrzebuje lobbingu ekonomicznego we Francji

Polska potrzebuje lobbingu ekonomicznego we Francji. Chcielibyśmy, aby rząd określił sektory, które mogą liczyć na jego wsparcie - powiedział we wtorek PAP prezes Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji (PIHPF) Andrzej Wójcik przed wizytą w Paryżu premiera Mateusza Morawieckiego.

Nasze firmy są skrupulatnie kontrolowane i często nie są dopuszczalne do lokalnych przetargów we Francji. Zazdrościmy Francuzom ich lobbingu w Polsce dla francuskich przedsiębiorstw - ocenia Wójcik.

W środę premier Morawiecki udaje się z roboczą wizytą do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, będzie także rozmawiał z przedstawicielami francuskich przedsiębiorstw.

"Potrzebujemy jako kraj strategii inwestycyjnej za granicą, w tym we Francji oraz silnego lobbingu politycznego i promocji. Chcielibyśmy, aby rząd określił sektory, które mogą liczyć na wsparcie" - uważa prezes Wójcik.

Postulujemy utworzenie Domu Polskiej Przedsiębiorczości w Paryżu. Polska posiada kilka nieruchomości w stolicy Francji, które się do tego świetnie nadają, m.in. stojący od lat pusty budynek radcy handlowo-przemysłowego przy ambasadzie RP w Paryżu czy Dom Kombatanta im. generała Władysława Andersa, który również nie jest wykorzystywany obecnie przez Polonię i niszczeje - dodał.

Pytany o sytuację polskich firm we Francji, Wójcik wskazał na problemy sektora budowlanego oraz transportowego, który - jego zdaniem - jest poddawany nieustannym kontrolom francuskiej administracji.

"Nie ma normalnej, rynkowej konkurencji między polskimi i francuskimi przedsiębiorcami. Polacy są rugowani z rynku" - uważa prezes PIHPF. "Rynek francuski jest trudny i wymaga długofalowej strategii, aby się na nim utrzymać" - podkreśla.

To udało się m.in. takim firmom, jak Comarch, Amica, Oknoplast czy OknoPlus - wymienia.

"Zazdrościmy Francuzom ich lobbingu w Polsce i w wielu innych krajach dla francuskich przedsiębiorstw. Kiedy przyjeżdża francuska delegacja rządowa, za nią jadą przedsiębiorcy wspierani przez rząd na każdym kroku" - twierdzi Wójcik.

"Francuskie firmy dzielą się rynkiem zagranicznym, układają się z rządem gdzie i kiedy mogą wejść, jak np. przy wchodzeniu do sektora transportowego w Polsce, stawiania fabryk czy uczestniczenia w przetargach na budowę CPK w Polsce. Polscy przedsiębiorcy potrzebują również tego typu strategii, aby działać we Francji. Jak na razie działamy spontanicznie, chaotycznie i nie mamy specjalnych efektów" - podsumowuje.

Wójcik postuluje organizowanie regularnych spotkań przedsiębiorców z ambasadorem RP w Paryżu i wsparcie dla strategicznych dla Polski sektorów zagranicą.

Z Paryża Katarzyna Stańko