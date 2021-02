Szef kancelarii premiera Węgier: żądania ze strony KE ws. ustawy o zamówieniach to fake news

Doniesienia prasowe, według których Komisja Europejska wezwała Węgry do zmiany ustawy o zamówieniach publicznych, są fake newsem – oświadczył we wtorek minister kierujący kancelarią premiera Węgier Gergely Gulyas.

Gulyas zapewnił węgierską agencję MTI, że rząd nie otrzymał od Komisji Europejskiej żadnych - ani oficjalnych, ani nieoficjalnych - wniosków w tej sprawie.

Dzień wcześniej agencja Reutera podała, powołując się na dokument KE, że Komisja zaapelowała do władz Węgier o zreformowanie wewnętrznych przepisów dotyczących zamówień publicznych, aby ograniczyć ewentualne oszustwa systemowe, zanim miliardy euro z unijnego funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa trafią do tego kraju.

Gulyas powiedział, że rząd Węgier stale prowadzi uzgodnienia z Komisją w sprawie funduszu odbudowy oraz następnego budżetu UE.

Dodał, że rząd oczekuje od Komisji przywrócenia jasnej sytuacji i natychmiastowego zdementowania opublikowanych sugestii, gdyż tego rodzaju fake newsy nadwerężają zaufanie publiczne potrzebne do ratyfikacji decyzji dotyczącej własnych źródeł.

Wskazał, że według danych KE praktyka zamówień publicznych na Węgrzech jest bardzo dobra, przejrzystość procedur przetargowych znakomita, a 98 proc. informacji dotyczących tych zamówień jest jawnych.

Dodał, że liczba nieopublikowanych postępowań przetargowych spadła w zeszłym roku z 3600 do 274, a UE oceniła, że węgierski system zamówień publicznych znajduje się na przeciętnym poziomie. Powiedział też, że tylko 5 krajów ma niższy od Węgier wskaźnik "ocen czerwonych", w których Komisja oczekuje zmian.

Fundusz odbudowy ma liczyć 750 mld euro, a za to, czy te środki zostaną wydane w odpowiedni sposób, odpowiada Komisja Europejska. Wcześniej poinformowała już kilka państw UE, że ich propozycje dotyczące wydatkowania ich części muszą zostać poprawione.

W dokumencie, na który powołuje się Reuters, jest mowa m.in. o "nieprawidłowościach systemowych", które "doprowadziły do największej korekty finansowej w historii (UE) funduszy strukturalnych w 2019 roku". Wezwano w szczególności do poprawy przejrzystości i dostępności danych, argumentując, że doprowadziłoby to do bardziej sprawiedliwego i otwartego procesu udzielania zamówień.

Budapeszt ma otrzymać prawie 6,3 mld euro bezzwrotnych dotacji z programu naprawczego, jeśli jego plan wydatków zostanie zaakceptowany przez Brukselę i inne kraje UE.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska