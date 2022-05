Szef kancelarii prezydenta Ukrainy: nie jesteśmy gotowi do kompromisu w sprawie niepodległości

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak powiedział w wywiadzie dla znanego komentatora CNN Fareeda Zakarii, że za postęp w negocjacjach Kijów uzna koniec okupacji kraju. "Nie jesteśmy gotowi do kompromisu w sprawie niepodległości" - dodał.

Wywiad, który został wyemitowany w niedzielę, przytacza na swych stronach w poniedziałek kancelaria prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Stanowisko Kijowa jest jasne. "To nie Ukraina zaczęła tę wojnę. (...) Najważniejszą sprawą dla nas jest nasza niepodległość, suwerenność i terytorialna integralność. O to właśnie walczymy. O naszą ziemię i wolność" - oświadczył Jermak w rozmowie z Zakarią.

"Nie jesteśmy gotowi do kompromisu w sprawie niepodległości. Chcemy końca wojny, nasz naród chce końca wojny, ale ważne jest to, by Ukraina tę wojnę wygrała. (...) Naszym zwycięstwem będzie odzyskanie kontroli nad wszystkimi naszymi terytoriami" - powiedział.

Odnosząc się do decyzji władz USA o przyznaniu Ukrainie kolejnego pakietu pomocy finansowej, wartego 33 mld dol., i wsparcia dla Kijowa od początku wojny, Jermak ocenił: "to jest po pierwsze jasny sygnał, że Stany Zjednoczone wierzą, że Ukraina wygra tę wojnę i mają do niej zaufanie. Po drugie, zmienia to skalę naszej współpracy. To jest cel i marzenie prezydenta Zełenskiego i jego całego zespołu - tej rangi stosunki z USA".

Jermak podkreślił też, że walcząc z Rosją, "Ukraina broni nie tylko siebie, ale też zasad demokracji".