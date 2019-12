Szef Komitetu Regionów przekonuje, że powinien powstać Senat UE

Szef Komitetu Regionów Unii Europejskiej Karl-Heinz Lambertz w 25. rocznicę powołania tej instytucji przekonuje, że powinna się ona przekształcić w "Europejski Senat". W drugiej izbie Unii Europejskiej, podobnie jak w Komitecie Regionów, mieliby zasiadać samorządowcy.

"Jeszcze przed powołaniem naszego Komitetu istniał pomysł stworzenia prawdziwego +Europejskiego Senatu+, drugiej izby. Nie trzeba tego na nowo wymyślać. Można to jednak wdrożyć jedynie w ramach szerszego procesu przeglądu instytucjonalnego" - ocenił w środę Lambertz.

W rocznicę ćwierćwiecza traktatowego organu doradczego, którym jest Komitet Regionów, Lambertz zaapelował, aby zaangażować lokalnych i regionalnych samorządowców w proces decyzyjny w UE.

"Chciałbym poddać pod dyskusję prosty wniosek zawarty w naszej deklaracji z okazji 25. rocznicy - włączmy Europejski Komitet Regionalny w trilog, który zbyt często przypomina Trójkąt Bermudzki, z propozycjami znikającymi z pola widzenia lub zmieniającymi się bez oceny ich zgodności z zasadami pomocniczości i proporcjonalności" - mówił Lambertz. Trilog to negocjacje trzech unijnych instytucji: Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE.

Belg zwrócił uwagę, że europejska demokracja to 751 posłów do Parlamentu Europejskiego i 10 tys. krajowych parlamentarzystów z państw UE; jednak jest to także milion lokalnych i regionalnych samorządowców.

"To niefortunne, że w praktyce nasza europejska demokracja przywiązuje tak małą wagę do największej liczby przedstawicieli wybranych przez obywateli UE. Dawno temu, przed (Mikołajem) Kopernikiem, ludzie rządzący światem myśleli, że Słońce krąży wokół nich. W dzisiejszych czasach państwa członkowskie wciąż zbyt często uważają, że są w centrum Unii. Czas, aby rewolucja zainspirowana Kopernikiem wprowadziła zdrowy rozsądek do naszych metod pracy" - podkreślił.

Europejski Komitet Regionów reprezentujący w Unii samorządy i będący traktatowym ciałem doradczym UE mieści się w budynku im. Jacques'a Delorsa w Dzielnicy Europejskiej w Brukseli. Za czasów przewodnictwa Delorsa w Komisji Europejskiej został podpisany traktat z Maastricht, na mocy którego doszło do utworzenia Unii Europejskiej (następczyni m.in. Wspólnoty Europejskiej). W następstwie podpisania Traktatu powstał również Komitet Regionów.

Obecnie jedynym organem Unii Europejskiej wybieranym w wyborach bezpośrednich jest Parlament Europejski, który początkowo - jeszcze jako Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali a potem Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne - również pełnił funkcję ciała doradczego.

Od 1979 roku, czyli od czasu pierwszych bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego, kolejne unijne traktaty rozszerzały jego uprawnienia. Dziś PE ma równie duży wpływ na kształt unijnego budżetu i europejskich aktów prawnych jak Rada Unii Europejskiej, w której zasiadają ministrowie z krajów członkowskich. Jest także uprawniony do zatwierdzania i odwoływania Komisji Europejskiej. Parlament Europejski jest jednym z największych demokratycznych zgromadzeń na świecie.

Z Brukseli Mateusz Kicka