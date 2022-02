Szef misji PAH na Ukrainie: eskalacja konfliktu może pozbawić wielu potrzebujących dostępu do pomocy

Ewentualna eskalacja konfliktu na Ukrainie może pozbawić wielu potrzebujących dostępu do pomocy - alarmował w rozmowie z PAP szef misji Polskiej Akcji Humanitarnej na Ukrainie Stephane Moissaing.

Mieszkańcy ogarniętego od 2014 roku konfliktem Donbasu nie podejmują się prognozowania, czy dojdzie do eskalacji sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie; "nikt nie wróży z kuli" - powiedział PAP szef misji PAH w tym kraju. Jednak wraz z medialnymi doniesieniami rośnie niepokój wśród ludności - podkreślił Moissaing. Ten niepokój - dodał - dochodzi do istniejącego już poczucia zagrożenia wynikającego z tego, że w pobliżu linii kontaktu, rozgraniczającej terytoria pod i poza kontrolą władzy w Kijowie, wciąż dochodzi m.in. do wybuchów czy ostrzałów.

Trwający od blisko ośmiu lat konflikt zbrojny na wschodzie kraju jest przyczyną głównych problemów humanitarnych w Donbasie - wskazał szef misji PAH. Mimo działań zbrojnych w miejscowościach w okolicy linii frontu wciąż żyją ludzie, w tym osoby wymagające szczególnej opieki, np. ludzie starsi.

Mieszkańcy regionu zmagają się m.in. z problemami ekonomicznymi. Główne ośrodki gospodarcze w regionie - Donieck i Ługańsk - znajdują się na terenie niekontrolowanym przez rząd ukraiński. Co więcej, przy linii kontaktu żyje wiele osób starszych, których emerytury są bardzo niskie, a także ludzie z ograniczonymi możliwościami przemieszczania się. Ich sytuacja jest krytyczna - ocenił Moissaing.

Jak podkreślił, znaczna część ludności jest zależna od pomocy organizacji humanitarnych, jeśli chodzi o dostęp do podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, woda, leki. Ewentualne pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa może doprowadzić do tego, że ludzie ci będą odcięci od wsparcia humanitarnego - zaalarmował. W przypadku zaostrzenia konfliktu mieszkańcy zaczną też wyjeżdżać - prognozował Moissaing.

Szef misji podkreślił, że PAH świadczy pomoc osobom najbardziej dotkniętym konfliktem w Donbasie. Wsparcie obejmuje jedzenie, środki higieniczne, pomoc psychologiczną, prawną i administracyjną.

Rozmówca PAP przekazał, że na razie misja nie przewiduje zmiany planów działania w związku z sytuacją bezpieczeństwa, jednak bierze pod uwagę możliwość eskalacji. Prowadzona jest też specjalna zbiórka na zapewnienie żywności i artykułów higienicznych na trzy miesiące dla najbardziej zagrożonych wojną mieszkańców Donbasu.

Konflikt zbrojny w na wschodzie kraju wybuchł po zwycięstwie prozachodniej rewolucji w Kijowie, która doprowadziła do obalenia na początku 2014 roku ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Wiosną tamtego roku wspierani przez Rosję rebelianci proklamowali w Donbasie dwie samozwańcze republiki ludowe.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR) szacuje, że w związku z konfliktem w Donbasie zginęło 13,2-13,4 tys. osób. Według Kijowa w wyniku konfliktu śmierć poniosło ok. 14 tys. ludzi.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska