Szef MON: Polska i Zjednoczone Królestwo są gotowe, by zniechęcić agresora do podejmowania działań

Polska i Zjednoczone Królestwo są gotowe do tego, żeby przez politykę odstraszania zniechęcić agresora do podejmowania działań - mówił w poniedziałek w Londynie szef MON Mariusz Błaszczak po spotkaniu z szefem resortu obrony Wielkiej Brytanii Benem Wallace'em,

"Polska i Zjednoczone Królestwo są gotowe do tego, żeby przez politykę odstraszania zniechęcić agresora do podejmowania agresywnych działań" - podkreślił Błaszczak na konferencji prasowej po spotkaniu z Wallace'em, który poinformował, że Wielka Brytania przyśle do Polski dodatkowo 350 żołnierzy.

"Doświadczenie historyczne mówi wprost: tylko zdecydowana polityka odstraszania zahamuje agresywną postawę rosyjską. Historycznie rzecz ujmując możemy wskazać wiele przykładów tego, że polityka uległości tylko rozzuchwalała agresora" - ocenił szef MON.

Zapewnił, że Polska przyjmie brytyjskich żołnierzy w Polsce jak najszybciej będzie to możliwe. "Chcemy, żeby brytyjscy żołnierze operowali oczywiście na Wschód od Wisły, na terytorium RP, na którym koncentruje się nasza uwaga" - dodał minister.

Błaszczak poinformował, że podczas spotkania z szefem resortu obrony Wielkiej Brytanii poruszono także temat współpracy przemysłu zbrojeniowego polskiego i brytyjskiego.