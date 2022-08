Szef MON za refundacją przez UE zakupów zbrojeniowych spoza Unii

Konsekwencje rosyjskiej napaści na Ukrainę, wsparcie dla tego państwa i luki w zdolnościach obronnych, powstałe po przekazaniu sprzętu, były tematami rozmów szefów resortów obrony państw UE w Pradze – poinformował we wtorek wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Opowiedział się za możliwością refundacji z unijnych środków także zakupów obronnych spoza UE.

Jak powiedział Błaszczak dziennikarzom, ministrowie obrony państw UE, którym towarzyszyli przedstawiciele NATO i ONZ oraz - zdalnie - minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow, omawiali konsekwencje rosyjskiej napaści na Ukrainę dla bezpieczeństwa światowego; poruszyli też temat luk w zdolnościach obronnych, powstałych po przekazaniu sprzętu wojskowego Ukrainie.

Szef MON wyraził przekonanie, że funkcjonujący poza budżetem UE fundusz - European Peace Facility - wynoszący 5 mld euro w perspektywie siedmioletniej "jest zbyt skromny" i - jak relacjonował - zgłosił postulat zwiększenia funduszu.

Błaszczak poinformował, że poruszył też kwestię dywersyfikacji dostaw paliw i skoordynowanej z NATO inwestycji, mającej służyć objęciu wspólnym systemem zaopatrzenia w paliwa - zbudowanym przed 1989 r. na Zachodzie - także państw środkowowschodniej Europy.

"Poruszyłem sprawę tego, że wciąż nie zostały odblokowane przez Komisję Europejską fundusze dla Polski. Chodzi o fundusz odbudowy. Podkreślałem zaangażowanie naszego kraju we wspieranie Ukrainy, podkreślałem, że takie zaangażowanie będzie trwałe, stwierdziłem, że jest to niezrozumiałe, że Unia nie dostrzega tych wysiłków ze strony Polski, a jeśli je dostrzega, to tylko za nie dziękuje werbalnie. Sądzę, że to jest nieuczciwe postawienie sprawy" - mówił.

Jak dodał, poruszył także kwestię wykorzystania unijnych funduszy do zwiększenia zdolności przemysłów zbrojeniowych. "Postulat Polski dotyczy tego, żeby refundacje były związane także z zakupieniem sprzętu wojskowego spoza Unii Europejskiej" - powiedział. Zauważył, że spotyka się to ze sprzeciwem "tych państw, które stanowią mniejszość, które maja bardzo rozwinięty przemysł zbrojeniowy i próbują chronić rynek kosztem zapewnienia sprzętu zbrojeniowego dla państw, które wspierają Ukrainę".

