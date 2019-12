Szef MSWiA: Rosja prowadzi agresywną politykę; dla niej Zachód to wróg

Rosja prowadzi agresywną politykę, a Zachód jest dla niej wrogiem - ocenił we wtorek w Waszyngtonie szef MSWiA Mariusz Kamiński. Mówił też, że robiąc interesy polityczne lub gospodarcze z Rosją, w rzeczywistości robi się interesy z jej aparatem bezpieczeństwa.

Podczas konferencji w waszyngtońskim think tanku Wilson Center, poświęconej 30. rocznicy upadku komunizmu, Kamiński podkreślał rolę Amerykanów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku i w obaleniu komunizmu.

Uznał, że "nie ma przyszłości" popularna w niektórych europejskich stolicach koncepcja "autonomii strategicznej" Europy. "W Polsce znamy wagę amerykańskiego zaangażowania i wiemy, do czego może prowadzić amerykańska bezczynność" - stwierdził.

Kamiński mówił, że "raz na jakiś czas funkcjonariusze (rosyjskich - PAP) służb pokazują światu swoją prawdziwą twarz". Wymienił w tym kontekście zabójstwo Aleksandra Litwinienki, próbę zabicia Siergieja Skripala i jego córki, akcje sabotażowe na Ukrainie i próbę zamachu stanu w Czarnogórze. "Putinowskie FSB jest prostą kontynuacją zbrodniczego, sowieckiego KGB. Te same metody działania, ta sama mentalność" - mówił.

Cel rosyjskich służb to - ocenił szef MSWiA - odbudowa Związku Radzieckiego "jako światowego imperium" i dlatego można obserwować ich działalność w "Syrii i w Wenezueli, w Afryce Północnej, na Kaukazie i na Bałkanach".

Kamiński stwierdził też, że Rosja to państwo, które "z własnej woli i wskutek prowadzonej przez siebie agresywnej polityki odgrodziło się od Zachodu".

"Ludziom, którzy odpowiadają za wojnę na Ukrainie i za pełzającą agresję przeciwko Zachodowi, marzy się odtworzenie porządku międzynarodowego, w tym europejskiego, opartego na strefach wpływów, równowadze sił, w którym prawa i interesy mniejszych narodów są podporządkowane interesom +wielkich mocarstw+" - uznał.

Według polskiego ministra w dzisiejszej Rosji to służby specjalne są "kręgosłupem i spoiwem, to one decydują o tym, kto należy do elity politycznej i gospodarczej, a kto z niej wypadnie".

Jeśli więc "ktokolwiek decyduje się robić z tą Rosją interesy polityczne lub gospodarcze, w rzeczywistości robi interesy z jej aparatem bezpieczeństwa". Rosyjskie władze "bez skrupułów" korumpują zachodnie elity biznesowe, "wykorzystując jeden ze swoich nielicznych atutów - dostęp do bogactw naturalnych, przede wszystkim energetycznych" - dodał minister.

Kamiński powiedział też, że ingerowanie w demokratyczny proces wyborczy to "uderzenie w fundamenty niepodległości naszych państw i narodów".

"Tego typu agresja polityczna Rosjan musi się spotkać z naszą zdecydowaną i adekwatną reakcją. Brak odpowiedzi w takich sytuacjach rozzuchwala Rosjan i zachęca ich do dalszych działań" - dodał.