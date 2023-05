Szef MSZ: celem Rosji jest podzielenie Zachodu w każdym możliwym zakresie

Celem Rosji jest podzielenie Zachodu w każdym możliwym zakresie, będzie silna wobec nas, jeśli będziemy podzieleni - mówił w czwartek w Warszawie szef MSZ Zbigniew Rau. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba zwracał uwagę, że jedność jest konieczna nie tylko w słowach, ale też w działaniu.

W czwartek w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja PISM Strategic Ark 2023, podczas której politycy, wojskowi oraz eksperci z wielu krajów dyskutują m.in. o rosyjskiej inwazji na Ukrainę, o pomocy i odbudowie Ukrainy, a także europejskiej i amerykańskiej polityce zagranicznej.

Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali m.in. o znaczeniu jedności państw Zachodu w kontekście rosyjskiej agresji. Kułeba nie mógł osobiście przyjechać do Warszawy, brał udział w dyskusji moderowanej przez szefa PISM-u Sławomira Dębskiego zdalnie.

Minister Rau podkreślał, że celem Rosji jest podzielenie państw Zachodu. "Celem Rosji jest nas podzielić w każdym możliwym zakresie, Rosja uważa nas, Zachód za zagrożenie dla swojej imperialnej tożsamości, a zatem niezależnie od tego, czy mówimy o obecnym kontekście agresji rosyjskiej na Ukrainę czy jakimkolwiek innym kontekście, w którym możemy mówić o relacjach pomiędzy Zachodem i Rosją, celem Rosji jest dzielić Zachód (...). Rosja jest silna wobec nas, kiedy będziemy podzieleni" - podkreślił szef polskiej dyplomacji.

"Jeżeli chodzi o Ukrainę, każdy kraj, który należy czy to do społeczności transatlantyckiej, Unii Europejskiej czy po prostu w ogóle do wolnego świata, każdy kraj, który stanowi ich część może być dumny z poziomu jedności, jaki udało nam się osiągnąć stojąc za Ukrainą" - powiedział Rau.

Dodał, że państwa NATO powinny podczas szczytu w Wilnie okazać szacunek i wdzięczność przyjaciołom z Ukrainy, ponieważ de facto walczą i płacą najwyższą cenę za obronę naszych wspólnych wartości i naszej wolności.

Szef ukraińskiej dyplomacji był pytany, jak ocenia jedność i działania koalicji demokratycznych państw wspierających walczącą Ukrainę. Kułeba, mówiąc o jedności w wymiarze międzynarodowym, podkreślił, że w obliczu walki z takim przeciwnikiem jak Rosja czy też w obliczu jakiekolwiek globalnego wyzwania, nie można wygrać bez jedności.

"Ale ta jedność jest konieczna nie tylko w słowach, ale też w działaniu. I na tym polega różnica między rokiem 2014 a teraz. W 2014, kiedy Rosja nielegalnie zajmowała Krym była jedność w słowach, ale nie było jedności w działaniu i dlatego Rosji udało się (...) rozlała konflikt na Donbas, a potem, po latach, na całą Ukrainę poprzez rozpoczęcie pełnoekranowej inwazji" - mówił Kułeba.

"Musimy pokazać jedność przeciwko rosyjskiej agresji. Rosja jest wyzwaniem na skalę globalną" - podkreślał.

Kułeba dodał, że na szczęście od poprzedniego roku jest jedność w kwestii wsparcia Ukrainy. Zaznaczył jednak, że brak jedności w niektórych kwestiach nie powinien być wykorzystywany jako wymówka przed podejmowaniem ważnych decyzji.