Szef MSZ Chin ostrzegł przed „mieszaniem się zewnętrznych sił” w spór o Morze Południowochińskie

Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi ostrzegł Wietnam przed „pogłębianiem konfliktów” na spornym akwenie, zapowiedział także dostarczenie sąsiadowi kolejnych 3 mln szczepionek przeciwko koronawirusowi.

Rządy w Hanoi i Pekinie powinny pielęgnować pokój i stabilność, które - jak ocenił Wang - z trudem udało się osiągnąć na Morzu Południowochińskim, i przeciwdziałać mieszaniu się zewnętrznych sił w spór o ten strategiczny akwen. Jak przekazało w sobotę MSZ Chin, w czasie piątkowych rozmów z wicepremierem Wietnamu Pham Binh Minhiem chiński minister spraw zagranicznych podkreślił także, że oba kraje powinny powstrzymać się od jednostronnych działań w sprawie spornych wód.

Chiny zapowiedziały, że do końca roku przekażą Wietnamowi kolejne 3 mln dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi, co w sumie zwiększyłoby liczbę podarowanych preparatów do 5,7 mln. Władze w Hanoi przypomniały w opublikowanym oświadczeniu o konieczności szanowania przez obie strony swoich uzasadnionych praw i interesów, w zgodzie z obowiązującymi międzynarodowymi normami, w tym konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS).

Rząd w Pekinie zgłasza historyczne pretensje do 90 proc. obszaru Morza Południowochińskiego, w tym do wód w świetle prawa międzynarodowego należących do okolicznych państw - oprócz Wietnamu także Filipin, Malezji i Brunei. Przez bogate w zasoby wody odbywa się tranzyt większości chińskich towarów.

W 2016 roku Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze obalił roszczenia terytorialne Chin wobec Filipin. Władze w Pekinie zignorowały jednak jego orzeczenie, a na spornym obszarze stale dochodzi do incydentów. Stany Zjednoczone, które wielokrotnie wyrażały swoje poparcie dla mniejszych krajów regionu, prowadzą tam regularne patrole, tzw. ćwiczenia swobody żeglugi.

Stosunki chińsko-wietnamskie od dziesięcioleci pozostają skomplikowane. Choć partie komunistyczne obu krajów utrzymują bliskie relacje, to morski spór terytorialny pozostaje nierozwiązanym problemem. W 1988 roku między oboma azjatyckimi krajami doszło do wygranej przez Chiny potyczki o jedną z raf w archipelagu Spratlejów, którą od tamtej pory okupują chińskie siły zbrojne. Wcześniej, w 1979 roku, Wietnam i Chiny stoczyły krótką wojnę graniczną.

Tomasz Augustyniak