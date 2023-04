Szef MSZ Japonii rozmawiał w Pekinie m.in. o Tajwanie i aktywności wojskowej Chin i Rosji

Minister spraw zagranicznych Japonii Yoshimasa Hayashi podczas wizyty w Pekinie poruszył w niedzielę z chińskimi władzami szereg spornych kwestii, w tym Tajwanu i konfliktu terytorialnego. Wyraził też zaniepokojenie z powodu wspólnych działań wojskowych Chin i Rosji.

Była to pierwsza wizyta szefa japońskiego MSZ w Chinach od 2019 roku. W Pekinie spotkał się z premierem Chin Li Qiangiem, ministrem spraw zagranicznych Qin Gangiem oraz z naczelnym dyplomatą Komunistycznej Partii Chin Wangiem Yi.

Hayashi oświadczył, że wyraził poważne zaniepokojenie z powodu wspólnej aktywności wojskowej Chin i Rosji w pobliżu Japonii oraz wpływania chińskich okrętów na wody wokół kontrolowanych przez Tokio wysp na Morzu Wschodniochińskim, do których pretensje rości sobie również Pekin.

Obie strony potwierdziły wagę utrzymania komunikacji, w tym w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, i wyraziły zadowolenie z ustanowienia "gorącej linii" pomiędzy ich siłami zbrojnymi - podała agencja Kyodo.

"Złożyłem protest przeciwko niedawnemu zatrzymaniu Japończyka w Pekinie i stanowczo przedstawiłem nasze stanowisko w tej sprawie, w tym (żądanie) szybkiego wypuszczenia naszego obywatela" - powiedział Hayashi po spotkaniu z Qinem.

Chiński minister odparł, że władze w Pekinie będą prowadziły sprawę Japończyka "zgodnie z prawem" - napisano w komunikacie chińskiego MSZ.

Pekin poinformował niedawno o zatrzymaniu Japończyka podejrzanego rzekomo o szpiegostwo. Według informacji przekazanych przez japońskie media zatrzymany jest wysokiej rangi pracownikiem japońskiej firmy farmaceutycznej Astellas Pharma.

Qin skrytykował ogłoszoną w piątek decyzję japońskiego rządu o zacieśnieniu restrykcji dotyczących eksportu urządzeń do produkcji nowoczesnych półprzewodników m.in. do Chin. Japonia przyłączyła się tym samym do kampanii USA, mającej na celu spowolnienie rozwoju produkcji takich chipów w Chinach.

Hayashi dodał, że podkreślił wagę pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej w obliczu narastającej presji wojskowej ze strony ChRL. Według chińskiego komunikatu Qin ostrzegł natomiast Japonię, aby "nie ingerowała w sprawę Tajwanu ani nie podważała suwerenności Chin w żaden sposób" i zaznaczył, że kwestia Tajwanu leży w "centrum kluczowych interesów" Pekinu.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część ChRL i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając możliwości użycia siły. W ubiegłym roku chińska armia przeprowadziła wokół Tajwanu ćwiczenia na bezprecedensową skalę, wystrzeliwując m.in. pociski balistyczne, z których część spadła w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii.