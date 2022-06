Szef MSZ Litwy: przedłużająca się blokada akcesji Finlandii i Szwecji do NATO to zwycięstwo Rosji

Jeśli Finlandia i Szwecja szybko nie zostaną przyjęte do NATO, to oddajemy zwycięstwo Rosji – powiedział we wtorek minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis.

To kwestia "wiarygodności NATO", a w interesie każdego członka NATO powinno być przyjęcie krajów nordyckich do Sojuszu - przyznał szef MSZ Litwy w wywiadzie dla Fińskiej Agencji Prasowej STT. Wierzy, że w sporze z Turcją da się znaleźć rozwiązanie.

Finlandia i Szwecja złożyły wspólnie wnioski o akcesję do NATO w połowie maja. Wtedy też prezydent Turcji Recep Tayip Erdogan oświadczył, że sprzeciwia się akcesji krajów nordyckich do NATO, m.in. dlatego, że ich władze prowadzą politykę chroniącą i wspierającą organizacje uznane przez Turcję za terrorystyczne - chodzi głównie o Kurdów tureckich mających dążenia separatystyczne.

"Trudno oczekiwać", aby w negocjacjach z Turcją osiągnięto porozumienie przed szczytem NATO w Madrycie, zaplanowanym na koniec czerwca - powiedział we wtorek prezydent Finlandii Sauli Niinisto po spotkaniu z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.

Wcześniej fiński prezydent przyznał też, że stanowisko Turcji jest "dla Finlandii zaskoczeniem". Parę miesięcy temu Turcja była "ustosunkowana pozytywnie" - dodał. Według Niinisto już teraz Finlandia podchodzi do zagrożeń terrorystycznych "podobnie jak przeciętne państwo członkowskie NATO".