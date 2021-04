Szef MSZ Litwy w Kijowie: Rosja nie może przekroczyć "czerwonych linii"

Rosja powinna doprowadzić do deeskalacji i powrócić na drogę polityczną, nie może przekroczyć "czerwonych linii" - powiedział w czwartek w Kijowie minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis. Tego dnia składa on wizytę w ukraińskiej stolicy razem z szefami MSZ Łotwy i Estonii.

Landsbergis na wspólnej konferencji prasowej z ministrami spraw zagranicznych Łotwy, Estonii i Ukrainy podkreślił, że odpowiedzialność za eskalację sytuacji ponosi Rosja i to ona powinna doprowadzić do deeskalacji i powrócić na "jedyną ścieżkę, jaka działa, czyli ścieżkę polityczną, negocjacje w formacie mińskim i normandzkim".

"Bo po przekroczeniu +czerwonych linii+ polityczne ścieżki będą mniej realne" - dodał szef litewskiej dyplomacji, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Minister spraw zagranicznych Estonii Eva-Maria Liimets podkreśliła z kolei, że przyjazd trójki ministrów do Kijowa ma być zapewnieniem o niezmiennym wsparciu dla nierozdzielności granic Ukrainy, jej suwerenności oraz o braku akceptacji dla aneksji przez Rosję Krymu i Sewastopola.

Szef MSZ Łotwy Edgars Rinkeviczs zaznaczył, że wizyta ministrów państw bałtyckich to także, oprócz sygnału o solidarności i wsparciu, okazja do rozmowy na temat tego, co mogą zrobić, by wesprzeć Ukrainę z punktu widzenia stosunków dwustronnych i na poziomie organizacji międzynarodowych.

"Co można zrobić? Dużo. Począwszy od wyraźnych deklaracji i przekazów na temat tego, że Ukraina to część świata Zachodu i zachodni partnerzy nie zostawią Ukrainy samej, aż po nakładanie nowych sankcji ekonomicznych na Rosję, w przypadku gdy zdecyduje się na zaostrzenie sytuacji i wspieranie Ukrainy, by zwiększyć nasze zdolności obronne" - zaznaczył szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

Wskazał, że dla Ukrainy "czerwoną linią" jest jej granica państwowa i jeśli Rosja przekroczy ją, to poniesie konsekwencje.

Tydzień temu w czwartek wizytę w Kijowie złożył minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau. Wizyta - jak podkreślało polskie MSZ - była pilna i związana z "zagrożeniem pokoju u granic Ukrainy". "Celem mojej wizyty było potwierdzenie naszej polityki, że Ukraina nie jest osamotniona w obronie suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic i Ukraina ma prawo się bronić" - powiedział szef polskiej dyplomacji cytowany w komunikacie MSZ.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska