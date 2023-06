Szef MSZ Luksemburga: destabilizacja Rosji bardzo niebezpieczna dla Europy

Destabilizacja Rosji byłaby bardzo niebezpieczna dla Europy - ostrzegł w poniedziałek minister spraw zagranicznych Luksemburga Jean Asselborn, odnosząc się do około 6 tys. głowic nuklearnych będących w posiadaniu Moskwy.

"Byłoby absolutnie niebezpieczne dla Europy, gdyby największy kraj świata z największym arsenałem broni nuklearnej został rozbity" - powiedział dziennikarzom Asselborn po przybyciu na spotkanie szefów MSZ krajów unijnych w Luksemburgu.

W sobotę najemnicy należącej do Jewgienija Prigożyna Grupy Wagnera zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Prigożyn jest od dawna skonfliktowany z częścią rosyjskiego establishmentu wojskowego, dowodzącą inwazją na Ukrainę. Domagał się "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i odsunięcia od władzy ministra obrony Siergieja Szojgu.

Wieczorem w sobotę Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Putinem.

Z Brukseli Łukasz Osiński