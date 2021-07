Szef MSZ Niemiec: rozmowy z USA na temat Nord Stream 2 są na dobrej drodze

Rozmowy Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi ws. gazociągu Nord Stream 2 są na dobrej drodze - ocenił przebywający z wizytą w USA szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas, cytowany w środę przez agencję dpa. "W ostatnich tygodniach wykonano wiele prac przygotowawczych i myślę, że w wielu kwestiach zbliżyliśmy się do siebie" - powiedział.

Maas nie chciał jednak przesądzać, czy przełom w tej sprawie może zostać ogłoszony podczas spotkania kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta USA Joe Bidena w Białym Domu w najbliższy czwartek. "Ważne, że mamy (...) cel, i jestem przekonany, że go osiągniemy" - powiedział. Jak dodał, termin jest w tej kwestii sprawą drugorzędną, "ale oczywiście byłoby miło, gdyby (do przełomu doszło) podczas pobytu kanclerz w Waszyngtonie".

Merkel uda się do stolicy USA w środę i spotka się z Bidenem w czwartek po południu czasu lokalnego.

Nord Stream 2 między Rosją a Niemcami jest prawie gotowy. USA i niektóre państwa członkowskie NATO w Europie Środkowo-Wschodniej sprzeciwiają się temu projektowi, obawiając się, że zbytnio uzależni on Europę od rosyjskich dostaw energii. Jednak administracja prezydenta USA Joe Bidena uchyliła sankcje wobec spółki operacyjnej Nord Stream 2 AG i zgodziła się na rozmowy z Niemcami w celu złagodzenia konsekwencji powstania gazociągu, w tym przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainie - przypomina dpa.

We wtorek Maas wyruszył w trzydniową podróż do USA i odwiedził największy zakład produkcyjny firmy farmaceutycznej Pfizer w stanie Michigan oraz siedzibę producenta samochodów Ford w Detroit. Następnie we wtorek wieczorem udał się do Nowego Jorku, gdzie w środę spotka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

Z Berlina Berenika Lemańczyk