Szef MSZ Niemiec: Uzbekistan gotowy pomóc w ewakuacji z Afganistanu

Władze Uzbekistanu są gotowe otworzyć granicę z Afganistanem dla osób uciekających przed reżimem talibów; osoby te są m.in. na niemieckiej liście ludzi zagrożonych i uprawnionych do ewakuacji - poinformował w poniedziałek szef dyplomacji RFN Heiko Maas.

"Uzbekistan jest gotów nam pomóc z tą grupą ludzi" - oświadczył Maas.

Władze Niemiec umieściły dziesiątki tysięcy osób na swych listach uprawnionych do ewakuacji z Afganistanu. Wśród nich są obywatele RFN, Afgańczycy współpracujący z Niemcami, a także grupy szczególnie narażone, jak lokalni działacze na rzecz praw człowieka i dziennikarze.

Niemiecki minister spraw zagranicznych jest obecnie w podróży obejmującej Turcję, Uzbekistan, Tadżykistan, Pakistan i Katar, by między innymi omówić możliwości ewakuacji zagrożonych osób z Afganistanu. Rozważane są dwie opcje ewakuacji - drogą lądową do państw ościennych, jak i samolotem, jeżeli będzie to możliwe po wycofaniu się z Kabulu wojsk USA.

Maas w niedzielnej rozmowie z tureckim ministrem spraw zagranicznych Mevlutem Cavusoglu oświadczył, że Niemcy są gotowe poprzeć rozwiązanie, by Turcja zajęła się obsługą lotniska w Kabulu po wycofaniu się Amerykanów.