Szef MSZ o wycofaniu się Rosjan z Chersonia: to ważny element w zmaganiach Ukrainy o przywrócenie jej suwerenności

Rosyjska decyzja o wycofaniu się z Chersonia wydaje się ważnym elementem w zmaganiach Ukrainy o przywrócenie jej suwerenności i integralności terytorialnej; to wydarzenie, którego można się było spodziewać obserwując sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim w ostatnich tygodniach – ocenił w czwartek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Jest jednak jeszcze za wcześnie, by ocenić, co to zdarzenie oznacza dla całej architektury frontu i kierunków zmagań ukraińskich o odzyskanie swojej suwerenności na prawej (zachodniej) stronie Dniepru, a w przyszłości także na lewej (wschodniej) - mówił Rau dziennikarzom w Paryżu, w którym od środy przebywa z wizytą.

W czwartek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, cytowany przez agencję Reutera, powiedział, że Rosja jest pod silną presją ze strony Ukrainy po tym, gdy rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu nakazał w środę swoim wojskom wycofać się z Chersonia.

Chersoń został zajęty przez wojska rosyjskie na początku marca, niedługo po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę 24 lutego. Była to jedyna stolica obwodu, którą udało się zdobyć Rosjanom podczas agresji w 2022 r. Pod koniec września, po rozpoczęciu ukraińskiej kontrofensywy, w obwodzie chersońskim odbyło się nieuznane przez zdecydowaną większość państw tzw. referendum w sprawie jego przyłączenia do Rosji.

W środę Szojgu wydał rozkaz wycofania sił agresora na lewy (wschodni) brzeg Dniepru. Decyzja ta została podjęta po meldunku złożonym przez generała Siergieja Surowikina, głównodowodzącego rosyjskich jednostek na Ukrainie. Władze cywilne i wojskowe w Kijowie nie potwierdzają odwrotu przeciwnika, podkreślając, że oddziały wroga wciąż znajdują się w Chersoniu, a zamiary Kremla nie są jasne i należy zachować wobec nich daleko idącą ostrożność.