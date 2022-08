Szef MSZ prof. Zbigniew Rau rozpoczął wizytę w Słowenii; weźmie udział w Forum Strategicznym w Bled

Szef polskiej dyplomacji prof. Zbigniew Rau w poniedziałek rozpoczął wizytę w Słowenii, gdzie weźmie udział w Forum Strategicznym w Bled i będzie uczestniczył w panelu "How many Europes in Europe".

Konferencja w Bled odbywa się od 2006 r., a jej organizatorami jest rząd Słowenii i słoweński think-tank Centre for European Perspective.

"Pan minister weźmie udział w Słowenii w Bled Strategic Forum, odbywającym się rokrocznie spotkaniu o tematyce międzynarodowej z udziałem znaczących polityków europejskich; spotka się również ze swoim słoweńskim odpowiednikiem. W rozmowie z nim będzie poruszał tematy z zakresu polityki bilateralnej oraz kwestie związane z agresją Rosji na Ukrainę" - poinformował PAP rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Bezpośrednio ze Słowenii minister udaje się do Pragi, gdzie we wtorek i w środę na nieformalnym posiedzeniu spotkają się ministrowie spraw zagranicznych UE w formule Gymnich. Jest ono tradycyjnie organizowane przez kraj, który sprawuje przewodnictwo w UE - obecnie Czechy.

Łukasz Jasina wskazał, że na marginesie szczytu minister Rau spotka się z szefem dyplomacji Finlandii, Pekka Haavisto.

"W środę, 31 sierpnia minister Rau weźmie udział w inauguracji tegorocznej edycji Forum 2000, poświęconemu Ukrainie, gdzie wystąpi w panelu: +Ukraine: a vision for success+" - poinformował rzecznik MSZ.

