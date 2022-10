Szef MSZ Rau na konferencji OBWE w Jordanii: nie ma bezpiecznej Europy bez stabilnego regionu śródziemnomorskiego

Nie ma bezpiecznej Europy bez stabilnego regionu śródziemnomorskiego – podkreślił w poniedziałek w Jordanii szef polskiej dyplomacji i obecny przewodniczący OBWE Zbigniew Rau. Wskazał, że trwająca w Ukrainie wojna generuje kryzys energetyczny i żywnościowy także w obszarze OBWE i jego sąsiedztwie.

Rau w poniedziałek w Jordanii jako przewodniczący OBWE bierze udział w corocznej Konferencji Śródziemnomorskiej tej organizacji. Wśród głównych poruszanych na niej tematów są: bezpieczeństwo energetyczne, terroryzm i uchodźcy.

W wystąpieniu na konferencji szef MSZ podkreślał, że bezpieczeństwo Europy jest ściśle związane z bezpieczeństwem w regionie Morza Śródziemnego.

"Nie może być bezpiecznej Europy bez stabilnego i zamożnego regionu śródziemnomorskiego. Nasze narody zasługują na życie w pokoju i godności w świecie rządzonym przez prawo międzynarodowe i wspólne zobowiązania. OBWE jest gotowa realizować te cele wspólnie z naszymi śródziemnomorskimi partnerami" - powiedział.

Podkreślił, że od co najmniej dekady mamy do czynienia z ciągłą degradacją europejskiej architektury bezpieczeństwa. Jak wskazał, obecnie całkowite lekceważenie międzynarodowych norm i zobowiązań przez Rosję doprowadziło do wojny na pełną skalę z Ukrainą, a to rażące naruszenie prawa międzynarodowego zostało słusznie potępione przez społeczność międzynarodową.

Rau przypomniał, że niedawno 143 kraje zagłosowały za rezolucją ONZ potępiającą Rosję za próbę aneksji terytorium Ukrainy. Wskazał, że pomimo licznych wezwań do jej zakończenia wojny przywódcy rosyjscy ją kontynuują, a każdy dzień przynosi nowe dowody na poważne naruszanie przez Rosję międzynarodowego prawa humanitarnego.

"Proszę jednak mieć pewność, że wszystkie zbrodnie wojenne zostaną udokumentowane i zbadane, a osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności" - zapewnił polski minister.

Jak wskazał, trwająca w Ukrainie wojna ma bezpośredni wpływ także na gospodarki innych krajów, napędzając wzrost cen towarów i powodując niedobory produktów spożywczych. Zaznaczył, że wynikające z tego kryzysy: energetyczny i żywnościowy spowalniają wzrost gospodarczy także na obszarze OBWE i jego sąsiedztwie.

Rau wskazał, że w obecnej sytuacji instytucje i organizacje powinny współpracować, aby przywrócić niezbędną równowagę dzięki stosowaniu prawa międzynarodowego i powszechnie akceptowanych norm. Podkreślił konieczność proponowania wspólnych, odważnych rozwiązań.

Partnerstwo Śródziemnomorskie to jeden z dwóch - obok Partnerstwa Azjatyckiego - formatów współpracy OBWE z państwami, które na przestrzeni lat wypracowały z nią szczególne stosunki; w przypadku Partnerstwa Śródziemnomorskiego są to: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Maroko i Tunezja. Pracom grupy przewodzi obecnie Macedonia Północna, która przejmie po Polsce przewodnictwo OBWE w 2023 r.