Szef MSZ Rau: Niemcy liczą na porozumienie z USA ws. Nord Stream 2

Niemcy liczą, że lipcowa wizyta kanclerz Angeli Merkel w USA zaowocuje formalnym porozumieniem niemiecko-amerykańskim dotyczącym zniesienia sankcji na zachodnie firmy zaangażowane w budowę gazociągu Nord Stream 2 – powiedział PAP minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

"To nie znaczy, że wizyta kanclerz w USA zaowocuje takim porozumieniem niemiecko-amerykańskim. Brak takiego (porozumienia) nie oznacza też, że nie będzie go później. Prawdopodobnie w USA dojdzie do próby uzgodnienia pewnej oferty, która zostanie przedstawiona Ukrainie" - powiedział Rau.

Jego zdaniem Niemcy mogą przedstawić w Waszyngtonie ofertę, która "będzie przede wszystkim akceptowalna dla strony amerykańskiej, ale nie do końca dla strony ukraińskiej".

Dla Polski - jak ocenił Rau - przyjęcie takiego scenariusza byłoby "regresem".

"Polska nie zmienia stanowiska w sprawie tego, czym jest Nord Stream 2. To zły interes zarówno dla NATO, jak i UE, jak uznał to prezydent USA Joe Biden. Porozumienie umocni pozycję Moskwy względem Ukrainy, ale też państw naszej części Europy. Jak to powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, Nord Stream 2 stworzy w regionie deficyt bezpieczeństwa, a wobec Ukrainy będzie to próżnia bezpieczeństwa" - powiedział Rau.

Merkel obiecała Ukrainie wsparcie w sporze o gazociąg Nord Stream 2, a podczas spotkania w Berlinie w poniedziałek wieczorem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim potwierdziła, że gwarantuje tranzyt gazu przez Ukrainę - poinformowała telewizja ARD. "Niemcy oraz Francja podtrzymują stanowisko, że Ukraina musi pozostać krajem tranzytowym dla energii" - powiedziała szefowa niemieckiego rządu.

Ukraina stoi na stanowisku, że powstanie Nord Stream 2 zagraża jej bezpieczeństwu i wyraża obawy w tej sprawie. "Traktujemy je bardzo poważnie" - podkreśliła Merkel. Była jednak sceptyczna, jeśli chodzi o szanse na znalezienie ostatecznego rozwiązania sporu o Nord Stream 2 już podczas jej nadchodzącej wizyty w USA, gdzie w czwartek ma rozmawiać z prezydentem USA Joe Bidenem.

Prezydent Ukrainy opowiedział się za włączeniem USA do zapoczątkowanego w 2014 roku formatu normandzkiego. "Stany Zjednoczone mogą być również włączone do poszukiwania rozwiązania w innym formacie" - dodał Zełenski. "Ukraina widzi, że bezpieczeństwo kraju jest zagrożone przez niemiecko-rosyjski projekt" - podkreślił prezydent i ponownie zażądał gwarancji dla przyszłych dostaw energii dla jego kraju.

Merkel zapowiedziała, że gdyby nastąpiło ponowne spotkanie w formacie normandzkim, "temat energii byłby dla nas oczywiście również ważny". Formalne włączenie kwestii energetycznych wykraczałoby jednak poza zakres porozumienia mińskiego z 2015 r. o uregulowaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy.

Z Brukseli Łukasz Osiński