Szef MSZ Rau rozpoczął rozmowy w Prisztinie, spotkał się z prezydent Kosowa

Spotkanie z prezydent Kosowa Vjosą Osmani to pierwszy punkt piątkowej wizyty szefa MSZ Zbigniewa Raua w Prisztinie. W Kosowie Rau, pełniący funkcję przewodniczącego OBWE, spotka się także z tutejszymi ministrami, a także z aktywistami społecznymi oraz dowództwem i przedstawicielami polskiego kontyngentu misji międzynarodowych sił pokojowych NATO.

Do Prisztiny Rau przyleciał w czwartek; w piątek rozpoczął rozmowy z najważniejszymi politykami Kosowa. Najpierw spotkał się z prezydent Osmani.

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina powiedział dziennikarzom tuż po rozpoczęciu tego spotkania, że Rau odwiedza Kosowo jako urzędujący szef OBWE.

"Celem tej wizyty jest przede wszystkim to, co jest obowiązkiem przewodniczącego OBWE, tzn. odwiedziny w tych miejscach, w których potencjalnie Europie i jej systemowi bezpieczeństwa grożą jakieś niebezpieczeństwa. Miejscem, w którym są konflikty, są Bałkany, jest to konflikt między Serbią i Kosowem" - powiedział Jasina.

Przypomniał, że wcześniej w tym tygodniu Rau odwiedził Serbię.

"Minister spotka się również z Centralną Komisją Wyborczą, (bo) bardzo ważnym elementem pracy OBWE jest nadzorowanie tego, czy wybory są wolne. Ta komisja spełnia swoje zadanie i minister im za to podziękuje" - powiedział Jasina.

Podkreślił, że wizyta Raua nie ma charakteru bilateralnego. "Ale liczymy na to, że także współpraca między Polską i Kosowem będzie się rozwijała" - podkreślił. Dodał, że wizyta w Kosowie to pierwsza tego typu podróż polskiego ministra spraw zagranicznych od wielu lat.

W Prisztinie Rau spotka się także z premierem Albinem Kurtim, marszałkiem Zgromadzenia (parlamentu) Kosowa Glaukiem Konjufcą, minister spraw zagranicznych Doniką Gervallą, ministrem ds. wspólnot i powrotów Goranem Rakiciem, jak również z młodymi aktywistami społecznymi oraz z dowództwem i przedstawicielami polskiego kontyngentu misji międzynarodowych sił pokojowych NATO w Kosowie (KFOR).