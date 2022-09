Szef MSZ Rau udał się do Rumunii; będzie uczestniczył w naradzie ambasadorów

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau udał się w środę do Bukaresztu, gdzie weźmie udział w rumuńskiej naradzie ambasadorów; spotka się też z szefami dyplomacji Rumunii i Portugalii, Bogdanem Aurescu i Joao Gomesem Cravinho.

"Podstawowym celem środowej wizyty pana ministra jest udział w rumuńskiej naradzie ambasadorów, czyli takim samym tego rodzaju wydarzeniu, jakie ma miejsce w Polsce i innych krajach. Polski minister został zaproszony do wygłoszenia przemówienia do ambasadorów z całego świata" - przekazał PAP rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Minister weźmie udział w sesji "The impact of the war in Ukraine on the security of NATO's Eastern Flank, implications for the Black Sea region and beyond" (Wpływ wojny w Ukrainie na bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, implikacje dla regionu Morza Czarnego i poza nim).

Tematem wystąpienia ministra Raua i późniejszych dwustronnych konsultacji politycznych z szefem rumuńskiego MSZ Bogdanem Aurescu - jak przekazał PAP Jasina - "będą bilateralne stosunki polsko-rumuńskie, miejsce Polski i Rumunii na wschodniej flance NATO, to jak możemy się wspierać w tej trudnej sytuacji jaką mamy, a także silne przypomnienie, że wracamy do bardzo silnego polsko-rumuńskiego sojuszu, takiego samego jaki miał miejsce 100 lat temu, kiedy po raz pierwszy został zawarty przy okazji wizyty marszałka Piłsudskiego w Rumunii". "To taka historyczna klamra" - zaznaczył rzecznik MSZ.

Po spotkaniu zaplanowano wspólne oświadczenia prasowe ministrów spraw zagranicznych Rumunii i Polski.

W czwartek, bezpośrednio z Bukaresztu, szef polskiego MSZ i zarazem przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie uda się do Pragi z roboczą wizytą; weźmie udział w otwarciu sesji plenarnej 30. Forum Ekonomiczno-Środowiskowego OBWE.

