Szef MSZ RP: nasza polityka wobec Rosji i wsparcie dla Ukrainy budzą szacunek Bałkanów Zachodnich

Wsparcie dla procesu akcesyjnego oraz nasza polityka wobec Rosji i wsparcia wobec Ukrainy budzą szacunek w państwach Bałkanów Zachodnich; to jest platforma naszego geopolitycznego porozumienia – powiedział w piątek dziennikarzom szef MSZ Zbigniew Rau.

Rau przypomniał, że w czasie minionego tygodnia spotkał się z przywódcami Czarnogóry i Albanii, a w czwartek i piątek rozmawiał w Macedonii Północnej z prezydentem Stewo Pendarowskim, premierem Dimitarem Kowaczewskim i ministrem spraw zagranicznych Bujarem Osmanim.

"Nasze rozmowy dotyczyły przede wszystkim procesu akcesyjnego do UE. W czasie tych rozmów stało się jasne, że Polska cieszy się dużą sympatią i zrozumieniem, a nasza polityka wobec Rosji, polityka wspierania Ukrainy budzi szacunek. I to jest ta platforma naszego geopolitycznego porozumienia" - podkreślił minister.

"Jako przewodniczący OBWE mogę powiedzieć, że organizacja ta wspiera i będzie wspierać proces reform, który ma miejsce we wszystkich tych państwach, reform, które zbliżają je do standardów wyznaczonych przez Unię Europejską. Rzeczywiście ta współpraca ma taki bieżący, bardzo konkretny charakter" - dodał.

Wskazał, że OBWE ma duże zaplecze eksperckie ekspertów i pamięć instytucjonalną.

Szefa MSZ dopytywano o to, czy liderzy Czarnogóry, Albanii i Macedonii Północnej mają jeszcze nadzieję na przyjęcie do UE.

Rau odpowiedział, że ta nadzieja jest bardzo widoczna i obecna. "Ale szczerze mówiąc widzę, że jest coraz słabsza, słabsza niż przed rokiem, by przypomnieć turbulencje wobec unijnej otwartości na otwarcie procesu akcesyjnego, co jest szczególnie widoczne w Macedonii Północnej. Znamy wczorajsze wydarzenia w Bułgarii i one stanowią źródło poważnej troski Macedonii Północnej" - powiedział.

Podczas wizyty w Macedonii Północnej Rau odbył też jako szef OBWE spotkania z ambasadorem USA przy OBWE Michaelem Carpenterem, a później także z sekretarz generalną OBWE Helgą Schmid.

Rau spotkał się również z zastępczynią sekretarza generalnego ONZ Rosemary DiCarlo; wśród tematów ich rozmów były skutki ekonomiczne i humanitarne agresji rosyjskiej w Ukrainie.