Szef MSZ Tajwanu: pomożemy uchodźcom z Hongkongu w przypadku interwencji Chin

Rząd Tajwanu popiera dążenie mieszkańców Hongkongu do „wolności i demokracji” i może udzielić pomocy osobom uciekającym z tego regionu, jeśli Chiny kontynentalne podejmą siłową interwencję – zapewnił we wtorek w Tajpej szef tajwańskiej dyplomacji Joseph Wu.

W rozmowie z agencją Associated Press Wu zaznaczył, że tajwański rząd nie zamierza mieszać się w wewnętrzne sprawy Hongkongu, a kwestię względnie małej liczby Hongkończyków ubiegających się o możliwość pobytu na wyspie można rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy.

Ocenił jednak, że hongkońska policja używa "nieproporcjonalnej siły" wobec demonstrantów, a jakakolwiek interwencja sił z Chin kontynentalnych oznaczałaby "nowy poziom przemocy". Wówczas Tajwan zmieniłby swoje stanowisko w sprawie pomocy osobom starającym się opuścić Hongkong - oświadczył.

"Gdy to się stanie, Tajwan będzie współpracował ze społecznością międzynarodową, by zapewnić konieczną pomoc tym, którzy z powodu przemocy będą musieli stamtąd wyjechać (…). Tutaj ludzie rozumieją, że tak jak chiński rząd traktuje Hongkong, tak w przyszłości będzie traktował Tajwan. To, do czego doszło w Hongkongu, nie jest zbyt kuszące dla Tajwańczyków" - powiedział minister.

Tajwańska rada ds. Chin kontynentalnych zaapelowała do protestujących w Hongkongu, aby nie próbowali przedostawać się na wyspę nielegalnie, lecz aby ubiegali się o pomoc w ramach istniejących mechanizmów - przekazała w poniedziałek publiczna hongkońska stacja RTHK. Rada poinformowała również, że nasili patrole na wodach terytorialnych, by zapobiegać przemytowi ludzi.

Była to odpowiedź na doniesienia amerykańskiego dziennika "New York Times", który podał w niedzielę, że odkąd w czerwcu rozpoczęła się obecna fala prodemokratycznych protestów w Hongkongu, na Tajwan zbiegło stamtąd ponad 200 młodych demonstrantów. Gazeta powoływała się przy tym na prawników, pastorów i inne osoby, które pomagały w organizowaniu ucieczek.

Według "NYT" demonstranci przedostają się na wyspę drogą lotniczą lub morską, ponieważ obawiają się zarzutów o "udział w zamieszkach", za co grozi w Hongkongu 10 lat więzienia. Część z nich boi się również, że hongkońskie sądy nie zapewnią im sprawiedliwych procesów, a w areszcie będą źle traktowani - podał dziennik.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za zbuntowaną prowincję i dążą do pełnego zjednoczenia wyspy z Chinami kontynentalnymi. Chińscy urzędnicy sugerowali, że po zjednoczeniu Tajwan mógłby być zarządzany zgodnie z zasadą "jeden kraj, dwa systemy", która obowiązuje obecnie w odniesieniu do Hongkongu.

Tymczasem w byłej brytyjskiej kolonii od czerwca trwają masowe antyrządowe protesty, największe od jej przyłączenia do ChRL w 1997 roku. Ich uczestnicy domagają się między innymi demokratycznych wyborów władz regionu i zarzucają rządowi centralnemu, że ogranicza autonomię Hongkongu, jaką przyznaje mu zasada "jeden kraj, dwa systemy".

Możliwość zastosowania tego modelu wobec Tajwanu stanowczo odrzucała prezydent wyspy Caj Ing-wen, która wywodzi się z rządzącej, proniepodległościowej Demokratycznej Partii Postępowej (DPP). Caj podkreślała również, że większość mieszkańców Tajwanu jest przeciwna zjednoczeniu z Chinami kontynentalnymi.

W styczniu 2020 roku na Tajwanie odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne. Ubiegająca się o reelekcję Caj i DPP zmierzą się z opozycyjną Partią Nacjonalistyczną (Kuomintang - KMT), która opowiada się za zbliżeniem z Pekinem. Wizja relacji z Chinami kontynentalnymi jest głównym kryterium podziału na tajwańskiej scenie politycznej.

