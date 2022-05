Szef MSZ Ukrainy: chcielibyśmy wizyty Macrona przed końcem francuskiej prezydencji w UE

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba wyraził we wtorek pragnienie, by prezydent Francji Emmanuel Macron, który od początku rosyjskiej inwazji nie pojechał do Kijowa, udał się na Ukrainę przed zakończeniem francuskiego przewodnictwa w UE.

"Jest mile widziany, w każdym terminie. Byłoby dobrze, gdyby Macron przyjechał podczas francuskiej prezydencji w UE, a najlepiej, gdyby przybył z kolejnymi dostawami broni dla Ukrainy - to najcenniejsza pomoc, jaką możemy otrzymać od Francji" - powiedział Kułeba w wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI.

Francuska prezydencja w UE kończy się 30 czerwca.