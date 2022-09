Szef MSZ Ukrainy Kułeba w ONZ: rosyjskie referenda nic nie zmienią

"Rosjanie mogą robić, co chcą. To niczego nie zmieni" - odparł we wtorek w Nowym Jorku szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, pytany przed spotkaniem z ambasador USA przy ONZ Lindą Thomas-Greenfield o referenda dotyczące przyłączenia do Rosji okupowanych ukraińskich terytoriów - poinformowała agencja Reutera.

Kułeba odniósł się w ten sposób do ogłoszonych we wtorek przez władze samozwańczych republik Ługańskiej i Donieckiej planów przeprowadzenia w dniach 23-27 września pseudoreferendów, mających na celu włączenie tych okupowanych przez Rosję terytoriów w skład Federacji Rosyjskiej.

Na stronie internetowej resortu, którym kieruje Kułeba, pojawiło się jednoznaczne stanowisko: "Ukraina uważnie śledzi plany przeprowadzenia przez Federację Rosyjską tzw. +referendów+ na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. (…) Nie będą one miały żadnych konsekwencji prawnych i nie będą miały wpływu ani na integralność administracyjno-terytorialną Ukrainy, ani na uznawanie jej granic przez społeczność międzynarodową".

Ukraińskie MSZ poinformowało też, że zarówno pseudoreferenda, jak i przymusowa "paszportyzacja" mieszkańców terytoriów tymczasowo okupowanych (przymusowe wręczanie mieszkańcom terytoriów okupowanych przez Rosję paszportów Federacji Rosyjskiej - PAP) są rozpatrywane przez Ukrainę jako kolejna próba legitymizacji przez Rosję własnej agresji na Ukrainę, oraz że wszystkie ukraińskie terytoria zostaną wyzwolone, a rosyjskie dowództwo zostanie pociągnięte do odpowiedzialności za terror, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

"Osoby, które będą organizować pseudoreferendum, będą obiektami postępowania karnego; kompetentne organy Ukrainy przedsięwezmą odpowiednie środki w celu ich odnalezienia i pociągnięcia do odpowiedzialności" - podkreśliło ministerstwo.

"Ukraina wzywa swoich międzynarodowych partnerów do stanowczego potępienia zamiaru przeprowadzenia przez Federację Rosyjską bezprawnego głosowania (…) oraz nałożenia na Rosję nowych sankcji i uznania ją za państwo sponsorujące terroryzm" - napisano w komuniakcie ukraińskiego resortu dyplomacji.