Szef MSZ Ukrainy: strategiczną decyzją UE byłoby przyjęcie Ukrainy

Najbardziej strategiczną decyzją, jaką może teraz podjąć Unia Europejska, jest decyzja o przyjęciu Ukrainy - powiedział we wtorek w Waszyngtonie ukraiński premier Dmytro Kułeba. Wezwał UE do "odrzucenia sceptycyzmu" i zaapelował o obietnicę akcesji dla Ukrainy w przyszłości.

"Ten czas już nadszedł. Na tle tego, co się dzieje, jest absolutnie oczywiste, że najlepszą strategiczną decyzją, jaką może dzisiaj podjąć Europa, jest to, aby dosłownie zabrała do siebie Ukrainę" - powiedział Kułeba.

Dodał przy tym, że kluczową sprawą jest obecnie zastosowanie sankcji wobec Rosji w związku z uznaniem przez nią niepodległości separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie na wschodniej Ukrainie. Ostrzegł, że "jeśli nie ma kary, to apetyt rośnie w miarę agresji".