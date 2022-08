Szef MSZ Ukrainy: wykorzystamy wszystkie możliwości OBWE, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności

Wykorzystamy wszystkie możliwości, jakie oferuje OBWE, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w Ukrainie - zapowiedział we wtorek ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

Wizytę w Ukrainie rozpoczął we wtorek szef polskiego MSZ Zbigniew Rau, który jest też urzędującym przewodniczącym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Jak poinformował Kułeba po spotkaniu z Rauem, przedmiotem rozmów była współpraca zarówno w ramach OBWE, jak i dwustronne relacje polsko-ukraińskie.

"Będziemy badać i wykorzystywać wszystkie możliwości OBWE, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności" - powiedział Kułeba. Wyraził satysfakcję z dokumentowania przez OBWE rosyjskich zbrodni wojennych na terenie Ukrainy.

Minister wyraził wdzięczność Polsce za współpracę w dziedzinach bezpieczeństwa i pomocy humanitarnej.