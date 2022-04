Szef MSZ Ukrainy z wizytą w Rumunii; wśród tematów rozmów - pomoc wojskowa

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba spotkał się w piątek w Bukareszcie z premierem Rumunii Nicolae Ciucą oraz członkami jego rządu. Wśród poruszonych tematów znalazło się możliwe rumuńskie wsparcie dla Ukrainy w postaci uzbrojenia.

O kwestii pomocy wojskowej Kułeba rozmawiał także z szefem rumuńskiej dyplomacji Bogdanem Aurescu.

"Ten temat jest rozwojowy, ale nie uważam, że w tej chwili należałoby poruszać go na forum publicznym" - powiedział Aurescu na wspólnej konferencji prasowej z Kułebą po spotkaniu. Rumuńskie media podawały, że Bukareszt mógłby przekazać Kijowowi myśliwce MiG-21.

W podobnym tonie wypowiedział się Kułeba, zaznaczając, że informacji o "broni, podobnie jak o pieniądzach, nie powinno się komentować". Zaprosił Rumunię do włączenia się w odbudowę Ukrainy po zakończeniu wojny.

"Każdemu krajowi pozostawiamy decyzję co do tego, jak może nam pomóc, to suwerenny wybór (...). Niektóre państwa mogą pomóc, ale nie chcą, aby nie denerwować Rosji" - dodał Kułeba.

Szef ukraińskiej dyplomacji w piątek spotkał się też z rumuńskim ministrem obrony Vasile Dincu. W komunikacie ze spotkania resort obrony podał, że tematem rozmów była m.in. pomoc dla licznie napływających do Rumunii ukraińskich uchodźców. Sprecyzował, że od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę przybyło do Rumunii ponad 800 tys. osób.

Marcin Zatyka