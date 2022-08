Szef MSZ Ukrainy: zawieszenie umowy o ułatwieniach wizowych dla Rosji to półśrodek

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, który w środę spotkał się w Pradze z ministrami spraw zagranicznych Unii Europejskiej, powiedział dziennikarzom, że uważa za półśrodek zawarte tego dnia porozumienie polityczne, przewidujące zawieszenie umowy UE-Rosja o ułatwieniach wizowych.

"Dla niektórych to półśrodek. Inni nazwą to krokiem w dobrym kierunku" - powiedział szef ukraińskiej dyplomacji. Przyznał, że z unijnymi ministrami rozmawiał w trakcie ich posiedzenia i miał wrażenie, że dyskusje jeszcze trwają. Ocenił, że prawo wjazdu do Unii Europejskiej powinny mieć tylko dwie kategorie Rosjan - osoby przekraczające granicę ze względów humanitarnych, takich jak łączenie rodzin, oraz obrońcy praw człowieka, dysydenci, dziennikarze i inni ludzie, którzy wyraźnie sprzeciwiają się agresywnej polityce Władimira Putina.

Kułeba przekazał, że ministrom spraw zagranicznych UE powiedział, że Ukraina nie będzie już akceptować półśrodków. "Era pokoju w Europie się skończyła, podobnie jak era półśrodków. Półśrodki to dokładnie to, co doprowadziło do pełnoskalowej inwazji (na Ukrainę)" - stwierdził.

Zaapelował o jak najszybsze przyjęcie ósmego pakietu sankcji UE, a w rozmowie z przedstawicielami Unii zaznaczył, że Ukraina nadal oczekuje odłączenia wszystkich rosyjskich banków od międzynarodowego systemu SWIFT oraz dalszych sankcji finansowych. "Nadal trzeba uderzać w gospodarkę" - przekonywał.

Relacjonując swoje rozmowy, Kułeba powiedział, że apelował o kontynuowanie dostaw broni i amunicji na Ukrainę, zarówno na poziomie bilateralnym, jak i przy wsparciu programu Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF). Podkreślił, że spotkanie ministrów miało charakter nieformalny. "Ministrowie wracają do swoich stolic, aby przygotować się do podjęcia decyzji. I oczekujemy, że wszystkie zostaną podjęte bez zwłoki" - powiedział Kułeba.

Z Pragi Piotr Górecki

