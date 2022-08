Szef MSZ: umowa o ułatwieniach wizowych dla obywateli Rosji zostanie definitywnie zawieszona; przywileje się skończyły

Umowa o ułatwieniach wizowych dla obywateli Rosji zostanie definitywnie zawieszona; przywileje się skończyły; wizy turystyczne nie będą wydawane w poprzedniej formule; praktycznie ich nie będzie - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE w Pradze.

We wtorek i środę ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej na nieformalnym spotkaniu w Pradze dyskutowali o ograniczeniach wizowych dla obywateli Rosji. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował po posiedzeniu, że uzgodniono pełne zawieszenie umowy z Rosją o ułatwieniach wizowych.

Szef polskiego MSZ na briefingu prasowym wyraził zadowolenie z efektów rozmów w Pradze. "Mamy wspólne ustalenia Rady do Spraw Zagranicznych, które są tożsame ze stanowiskiem, które państwa bałtyckie, Finlandia i Polska wypracowały wczoraj (...). Wszystkie elementy wskazane przez nas wczoraj, dzisiaj zostały przyjęte" - powiedział Rau, wskazując, że umowa o ułatwieniach wizowych dla obywateli Federacji Rosyjskiej zostanie definitywnie zawieszona. "Rzecz dotyczy wiz, które będą wydawane w przyszłości przez wszystkie kraje UE" - dodał.

"Przywileje się skończyły" - oświadczył Rau. Wyjaśnił, że wiza będzie kosztować 80 euro, zamiast 30 euro, aby ją uzyskać trzeba będzie złożyć o wiele więcej dokumentów, a także o wiele dłużej czekać. "Faktycznie prowadzi to do sytuacji, kiedy - tak jak niektóre państwa już zdecydowały - faktycznie wizy turystyczne nie będą wydawane w poprzedniej formule. Praktycznie, statystycznie ich nie będzie. To wszystko dotyczy przyszłości" - mówił.

Rau poinformował, że unijni ministrowie spraw zagranicznych zajęli się także kwestią już wydanych i ważnych jeszcze przez kilka lat wiz Schengen. "Taka wiza pozwala jej posiadaczowi przekraczać granicę strefy Schengen dowolną ilość razy w każdym miejscu" - wskazywał.

"W okołounijnych ustaleniach - zgodnie z naszymi postulatami - mamy taki zapis, uznający, że państwa - przede wszystkim graniczące z Rosją bądź z Białorusią - są uprawnione, biorąc pod uwagę własne obawy o bezpieczeństwo, do radykalnego ograniczenia wstępu obywateli Federacji Rosyjskiej na ich terytorium. Ale to zostało pozostawione do decyzji państw narodowych" - poinformował szef MSZ. "Zarówno Polska, jak i państwa bałtyckie, jak i Finlandia, takie rozwiązania już wprowadzają" - dodał.

