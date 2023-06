Szef MSZ Wielkiej Brytanii: będziemy nadal naciskać na szybkie wejście Szwecji do NATO

Wielka Brytania będzie nadal naciskać na szybkie zakończenie procesu przystąpienia Szwecji do NATO - zapewnił we wtorek podczas wizyty w tym kraju brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly.

"Będziemy nadal naciskać na szybkie zakończenie procesu akcesyjnego. Szwecja musi i powinna przystąpić do NATO i powinna to zrobić tak szybko, jak to możliwe" - powiedział Cleverly na wspólnej konferencji prasowej ze swoim szwedzkim odpowiednikiem Tobiasem Billstromem.

Szwecja złożyła wniosek o przystąpienie do NATO w następstwie inwazji Rosji na Ukrainę w ubiegłym roku, ale ratyfikacja jej członkostwa jest wstrzymywana przez Turcję i Węgry. Zapytany, czy Wielka Brytania rozmawiała z Turcją o jej stanowisku, Cleverly powiedział, że rozmawiał ze swoim odpowiednikiem w tym kraju i jasno określił stanowisko Wielkiej Brytanii. "W interesie Turcji jest, aby Szwecja stała się członkiem Sojuszu i zrobiła to szybko" - podkreślił.

Billstrom podczas konferencji powiedział, że wraz z wejściem w życie nowej ustawy antyterrorystycznej, Szwecja spełniła ostatnie wymagania dotyczące przystąpienia do NATO określone w trójstronnym porozumieniu między nią, Finlandią i Turcją. "Niedawno w Szwecji weszły w życie nowe przepisy, które sprawiają, że jakiekolwiek uczestnictwo w organizacji terrorystycznej jest nielegalne. W ten sposób realizujemy ostatnią część naszego porozumienia" - wyjaśnił szef szwedzkiej dyplomacji.