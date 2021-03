Szef NATO dziękuje Polsce za szczepienia w kwaterze głównej Sojuszu

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podziękował Polsce za jej wkład w szczepienia przeciw Covid-19 w kwaterze głównej Sojuszu. "Polska jest silnym i niezawodnym państwem sojuszniczym" - zaznaczył na konferencji w Brukseli w poniedziałek.

"Jestem wdzięczny za gotowość Polski do dostarczenia szczepionek przeciw Covid-19. To pokazuje, jak bardzo ważnym państwem członkowskim jest Polska, która jest gotowa wspierać wysyłki NATO na wiele różnych sposobów. Solidarność i odporność leżą w sercu naszego Sojuszu, i to dokładnie pokazuje polska oferta. Polska jest silnym i niezawodnym państwem sojuszniczym, które dostarcza wsparcia w postaci sprzętu medycznego, personelu i ekspertyz wielu innym sojusznikom i parterom od początku pandemii" - powiedział.

Polskie zespoły medyczne przeprowadzą szczepienia pracowników kwatery głównej NATO w Brukseli - poinformował w niedzielę szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

Ponad 20 polskich medyków w czwartek poleci do Brukseli, gdzie w ciągu trzech dni zaszczepi około 3,5 tys. pracowników kwatery głównej. Do szczepień wykorzystana będzie szczepionka firmy AstraZeneca z polskich zasobów.