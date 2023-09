Szef NATO: jestem przekonany, że Polska będzie nadal dostarczać pomoc wojskową Ukrainie

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył w piątek, że jest przekonany, iż Polska będzie nadal dostarczać pomoc wojskową Ukrainie "mimo nieporozumień" między Warszawą a Kijowem, a obydwa kraje znajdą sposób na "rozwiązanie tych problemów".

"Oczekuję i jestem przekonany, że Ukraina i Polska znajdą sposób na to, by rozwiązać te problemy, tak by nie wpłynęło to negatywnie na wojskową pomoc dla Ukrainy" - powiedział Stoltenberg w wywiadzie dla mediów udzielonym w Kopenhadze.

Nawiązując do przedterminowych wyborów parlamentarnych na Słowacji, które odbędą się w sobotę, szef Sojuszu oświadczył też: "Niezależnie od tego, jaki rząd powstanie na Słowacji, będziemy nadal razem zasiadać podczas obrad NATO (...). Wierzę, że znajdziemy sposób, by nadal dostarczać (Ukrainie) pomoc - tak jak to się działo po każdych wyborach w (krajach) Sojuszu od początku tej wojny".

W sondażach przedwyborczych na Słowacji prowadzi partia Kierunek - Słowacka Socjaldemokracja kierowana przez byłego wieloletniego premiera Roberta Ficę, który odrzuca pomoc wojskową dla Ukrainy.

Stoltenberg oznajmił też w wywiadzie, że oczekuje, iż Turcja ratyfikuje wniosek Szwecji o akcesję do Sojuszu po rozpoczęciu sesji parlamentu w październiku.