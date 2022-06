Szef NATO: prezydent Zełenski zostanie zaproszony na szczyt Sojuszu w Madrycie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zostanie zaproszony na szczyt NATO, który odbędzie się 29-30 czerwca w Madrycie; będzie mógł przemówić do wszystkich liderów przez łącze wideo - powiedział w środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w Brukseli.

"Oczywiście zapraszamy prezydenta Zełenskiego, by przybył osobiście, ale jeżeli to nie będzie możliwe, będzie mógł przemówić przez łącze wideo (...) z niecierpliwością czekamy na wystąpienie prezydenta Zełenskiego do wszystkich przywódców Sojuszu" - mówił Stoltenberg, odpowiadając na pytanie na konferencji prasowej przed rozpoczęciem spotkania ministrów obrony państw NATO.

Sekretarz generalny przypomniał, że już na poprzednim szczycie Sojuszu w marcu prezydent Ukrainy wygłosił transmitowane przez wideo przemówienie.

Stoltenberg zapewnił też, że przywódcy państw NATO są niezwykle zaangażowani we wspieranie Ukrainy, a także solidarność z tym krajem, która demonstrowana jest nie tylko przez słowa, ale również czyny.