Szef NATO: pseudoreferenda w Ukrainie to "kolejna eskalacja w putinowskiej wojnie"

Planowane pseudoreferenda dotyczące przyłączenia okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji stanowią "kolejną eskalację w putinowskiej wojnie"; świat musi zareagować na to rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego - oświadczył we wtorek szef NATO Jens Stoltenberg.

W komentarzu na Twitterze sekretarz generalny NATO podkreślił, że rosyjskie pseudoreferenda są sprzeczne z prawem. "Nie zmienią one natury agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. To kolejna eskalacja putinowskiej wojny" - napisał Stoltenberg.

Zaapelował do wspólnoty międzynarodowej, by "potępiła to rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego i wzmocniła wsparcie dla Ukrainy". (https://tinyurl.com/bdhr374y).

Władze samozwańczych tzw. republik ludowych, powołanych przez prorosyjskich separatystów w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy, zamierzają przeprowadzić w dniach 23-27 września pseudoreferenda, mające na celu włączenie tych okupowanych przez Rosję terytoriów w skład Federacji Rosyjskiej. Podobny zamiar ogłosili rosyjscy namiestnicy w częściowo okupowanych obwodach chersońskim i zaporoskim na południu Ukrainy.