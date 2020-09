Szef NATO rozmawiał z premierem Kosowa o kwestiach bezpieczeństwa

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotkał się we wtorek z premierem Kosowa Avdullahem Hotim w Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Tematem spotkania były kwestie bezpieczeństwa regionalnego. Było to pierwsze osobiste spotkanie między nimi.

Stoltenberg z zadowoleniem przyjął ostatnią rundę prowadzonych pod auspicjami UE rozmów między Belgradem a Prisztiną, które odbyły się w poniedziałek w Brukseli, podkreślając, że dialog jest jedyną drogą do osiągnięcia trwałego rozwiązania politycznego na Bałkanach Zachodnich.

Stoltenberg i Hoti omówili również porozumienie osiągnięte w Waszyngtonie w celu normalizacji stosunków gospodarczych między Belgradem a Prisztiną.

Szef NATO podkreślił, że Sojusz jest mocno zaangażowany w stabilizację na Bałkanach Zachodnich poprzez liczący 3,5 tys. żołnierzy kontyngent sił pokojowych KFOR w Kosowie. Dodał, że mandat KFOR pozostaje niezmieniony, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z 1999 r.

Odnosząc się do pandemii koronawirusa, sekretarz generalny z zadowoleniem przyjął fakt, że sojusznicy i partnerzy NATO zapewnili już znaczne wsparcie medyczne, aby pomóc instytucjom w Kosowie oraz że KFOR zapewnia również bezpośrednie wsparcie w dystrybucji zaopatrzenia.

Dodał, że NATO pracuje teraz nad tym, w jaki sposób Sojusz może dalej wspierać Kosowo w odpowiedzi na pandemię SARS-CoV-2.

Przywódcy Serbii i Kosowa rozmawiali w poniedziałek w Brukseli na temat normalizacji stosunków między obu krajami w ramach dialogu organizowanego przez Unię Europejską. Oba kraje potwierdziły dążenie do integracji ze Wspólnotą.

W wydanym przed rozpoczęciem rozmów wspólnym oświadczeniu prezydent Serbii Aleksandar Vuczić i Hoti zapewnili, że przywiązują najwyższą wagę do integracji z UE i do kontynuowania prac w ramach wspieranego przez UE dialogu, który jest kluczowym elementem ich drogi do "27".

Vuczić i Hoti zobowiązali się do podwojenia wysiłków, by zapewnić dalsze dostosowanie ich krajów do reguł UE, zgodnie z podjętymi przez oba państwa zobowiązaniami.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przyznał, że jest naturalne, iż stanowiska Belgradu i Prisztiny różnią się, ale - jak zwrócił uwagę - przedstawiciele obu stolic kolejny raz przyjechali do Brukseli, by rozmawiać o normalizacji stosunków.

Liderzy Serbii i Kosowa w dokumencie, który wydała Europejska Służba Działań Zewnętrznych ocenili, że poczynione w minionym tygodniu uzgodnienia w Waszyngtonie, "opierając się na wcześniejszych zobowiązaniach dotyczących ich dialogu, mogą stanowić pożyteczny wkład w osiągnięcie wszechstronnego, prawnie wiążącego porozumienia w sprawie normalizacji stosunków".

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował w piątek, że Serbia i Kosowo, po dwóch dniach negocjacji w Waszyngtonie, zdecydowały się na normalizację wzajemnych stosunków gospodarczych. Nazwał to "wielkim przełomem" w relacjach tych krajów.

Wydarzeniu, które zostało uznane za sukces dyplomacji USA towarzyszyła zarejestrowana przez kamery niecodzienna sytuacja. Gdy Trump oznajmił, że Serbia w ramach umowy zgodziła się przenieść swoją ambasadę w Izraelu do Jerozolimy, zmieszany Vuczić zaczął nerwowo przeglądać podpisywany przez siebie właśnie dokument.

"Czy strony były świadome tego, co podpisują? To nie jest pytanie do nich, nie do nas" - mówił pytany o tę sprawę w poniedziałek rzecznik szefa unijnej dyplomacji Peter Stano. Jak zaznaczył UE nie uczestniczyła w przygotowaniu rozmów w Waszyngtonie.

Serbia utraciła kontrolę nad Kosowem, wówczas swą prowincją, po trwających 11 tygodni bombardowaniach NATO w 1999 roku, będących reakcją na toczącą się tam wojnę, w której zginęło 13 tys. osób. Od tego czasu stosunki między Belgradem i Prisztiną są napięte.

Kosowo oficjalnie oddzieliło się od Serbii w 2008 roku, a jego niepodległość uznało ponad 110 krajów, w tym USA i większość państw Unii Europejskiej, lecz nie Serbia, Rosja i Chiny. USA i UE od lat zachęcają Kosowo i Serbię do normalizacji stosunków. Uregulowanie wzajemnych relacji jest jednym z warunków wejścia obu krajów do Unii Europejskiej, o co starają się zarówno Belgrad, jak i Prisztina.

Z Brukseli Łukasz Osiński