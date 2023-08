Szef NATO Stoltenberg: to Ukraina zdecyduje, kiedy będą odpowiednie warunki do rozmów pokojowych

Ukraina sama zdecyduje, kiedy nastaną odpowiednie warunki w celu podjęcia jakichkolwiek rozmów pokojowych z Rosją - oznajmił w czwartek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji w norweskim mieście Arendal.

"Ukraińcy i tylko Ukraińcy mogą zdecydować, kiedy nastaną warunki do negocjacji i tylko oni mogą zdecydować przy stole negocjacyjnym, co jest dopuszczalnym rozwiązaniem" - powiedział Stoltenberg, cytowany przez agencję Reutera.

We wtorek szef sztabu sekretarza generalnego NATO Stian Jenssen stwierdził, że Ukraina może ostatecznie oddać Rosji część okupowanego terytorium w ramach umowy w celu zakończenia wojny. Potem Jenssen wycofał się ze swoich słów i wyraził żal z powodu tego komentarza.

"Jego (Jenssena) przesłanie, i to jest moje główne przesłanie, główne przesłanie NATO, to, przede wszystkim, to, że polityka NATO pozostaje niezmienna - wspieramy Ukrainę" - oświadczył sekretarz generalny Stoltenberg.

Szef NATO dodał, że Ukraina powoli odzyskuje okupowane tereny, kontrofensywa trwa, jednak istnieje wiele "niepewności". Sojusz wciąż dyskutuje na temat tego, jak zakończyć konflikt i wypracować pokój w Europie.

Podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w lipcu NATO przekazało, że Ukraina otrzyma zaproszenie do Sojuszu, kiedy "członkowie się zgodzą, a warunki zostaną spełnione" oraz, że Kijów ma prawo do wybierania własnej ścieżki rozwoju, niezależnej od Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uznał, że podczas gdy wyniki szczytu są dla jego kraju dobre, to idealnie byłoby, gdyby NATO wystosowało oficjalne zaproszenie do NATO.

Tysiące ukraińskich żołnierzy jest szkolonych przez zachodnich partnerów i Ukraina w dużej mierze opiera się na dostawach broni z Zachodu w walce o odparcie rosyjskich sił, które w lutym 2022 r. rozpoczęły inwazję na pełną skalę na Ukrainę i do tej pory okupują część południowych i wschodnich regionów kraju.