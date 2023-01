Szef NATO Stoltenberg: wojna najpewniej skończy się przy stole negocjacyjnym, ale musimy Ukrainie pomóc na polu bitwy

Wojna najpewniej skończy się przy stole negocjacyjnym, ale musimy Ukrainie pomóc na polu bitwy - powiedział w środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, biorąc udział w panelu "Przywracanie bezpieczeństwa i pokoju" zorganizowanym w ramach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii.

"Pozycja NATO nie zmienia się i pozostaję nią to, że Ukraina zostanie członkiem Sojuszu" - zapewnił Stoltenberg. "Obecnie priorytetem jest kontynuowanie wsparcia i zapewnienie, że Ukraina przetrwa i wygra tę wojnę jako niezależne państwo europejskie. Dlatego dostarczamy Kijowowi bezprecedensowe wsparcie" - dodał.

"Tak ważne jest to, żeby Putin nie wygrał tej wojny, bo będzie to straszne dla Ukrainy, ale i dla nas wszystkich. To będzie sygnał dla innych autorytarnych władców, że łamiąc międzynarodowe prawo, używają siły, mogą osiągnąć swoje cele. Dlatego jeśli chcemy negocjować pokój na Ukrainie, musimy dostarczyć Kijowowi broń" - zaznaczył szef NATO.