Szef NATO: Ukraina cieszy się "silnym poparciem" niezależnie od wyników wyborów w USA

Ukraina cieszy się "silnym poparciem" ze strony Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, która partia zwycięży w tamtejszych śródokresowych wyborach parlamentarnych - oświadczył w środę w Londynie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

"Jest absolutnie jasne, że w Stanach Zjednoczonych istnieje silne poparcie obu partii, aby nadal wspierać Ukrainę, i to się nie zmieniło" - powiedział Stoltenberg po spotkaniu z brytyjskim premierem Rishim Sunakiem.

Podczas wizyty w Wielkiej Brytanii, pierwszej po objęciu stanowiska szefa brytyjskiego rządu przez Sunaka, szef NATO odwiedził ośrodek szkoleniowy na południu Anglii, gdzie brytyjscy i kanadyjscy oficerowie szkolą ukraińskich żołnierzy.

"W niebezpiecznym świecie jeszcze ważniejsze jest, aby Ameryka Północna i Europa stanęły razem w ramach NATO" - podkreślił Stoltenberg.

Dogrywka podczas wyborów do Senatu w Georgii między Demokratą Raphaelem Warnockiem z Republikaninem Herschelem Walkerem może oznaczać, że dopiero w grudniu rozstrzygnie się kwestia tego, kto będzie miał większość w izbie wyższej amerykańskiego Kongresu.

Nadal nierozstrzygnięta jest kwestia tego, która z partii będzie miała większość w Izbie Reprezentantów, choć według obecnych prognoz NBC News, Republikanie mają znaczną szansę na uzyskanie minimalnej przewagi. W obecnej chwili znani są zwycięzcy 390 z 435 wyścigów, z czego 203 to Republikanie, a 187 - Demokraci. Liczba mandatów wymagana do uzyskania większości to 218.