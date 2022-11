Szef NATO: żaden kraj nie powinien wspierać nielegalnej wojny Rosji

Żaden kraj nie powinien wspierać nielegalnej wojny Rosji - powiedział we wtorek w Bukareszcie przed spotkaniem szefów MSZ NATO sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Zwrócił uwagę, że Rosja ma ograniczoną ilość amunicji i m.in. w związku z tym zwróciła się do Iranu, by zaopatrzyć się w drony.

"Nasze stanowisko jest jasne: żaden kraj nie powinien wspierać nielegalnej wojny Rosji" - zadeklarował Stoltenberg.

Podkreślił, że na spotkaniu w Bukareszcie Sojusz Północnoatlantycki powinien wysłać sygnał, że będzie wspierał działania zarówno na rzecz naprawy infrastruktury krytycznej, jak i zaopatrywania Ukraińców w systemy obrony przeciwlotniczej.